Per koncertą Niujorke Lady Gaga apsipylė ašaromis

Emocijų neslėpusi atlikėja sustabdė savo „The Mayhem Ball“ turo pasirodymą, kad su publika pasidalintų ypatingu pokalbiu, kurį prieš pasirodymą turėjo su savo sužadėtiniu Michaelu Polansky bei artima drauge.
„Aš galvoju apie vaikščiojimą miesto gatvėmis, apie tą betono grindinį, apie tai, kaip klaidžiodavau po miestą… Ir prisimenu, kaip labai kovojau – kovojau dėl savo svajonių, dėl to, kuo tikėjau, ir dėl savęs“, – scenoje kalbėjo Lady Gaga.
Dar prieš koncertą ji savo draugei China prisipažino, kad Niujorke visada jaučiasi tarsi turinti už save kovoti.
„Man atrodo, kad visą šį koncertą teks kautis, nes kai esu Niujorke – aš kovoju. Turiu tai užsitarnauti, turiu eiti į priekį“, – draugei teigė sakiusi ji.
Vis dėlto, draugė ją nuramino sakydama.
„Kartais tau nereikia kovoti. Kartais tereikia tiesiog ateiti“, – atlikėja pacitavo draugės žodžius ir pridūrė, kad šie žodžiai atlikėjai paliko gilų įspūdį.
Panašiai ją padrąsino ir sužadėtinis.
„Prieš pat man išeinant į sceną, Michaelis tarė: „Kai ten išeisi, leisk jiems tave pripildyti“,“ – atskleidė Lady Gaga ir apsipypė ašaromis prieš pat dainą „Hair“.