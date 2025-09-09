Mirė vos 28-erių internautų širdis užkariavęs nuomonės formuotojas

Liūdną žinią trečiadienį „Facebook“ paskelbė jo mama.
„Su didžiuliu širdies skausmu turiu pranešti, kad mano sūnus Ray Ray išėjo pas Viešpatį. Dėkoju visiems, kurie skambino ar rašė žinutes. Mūsų laukia ilgas kelias“, – rašė ji.
Tikrasis Rolling Ray vardas buvo Raymondas Harperis. Jis pats save vadino „garsiausiu vaikinu invalido vežimėlyje“ ir „Instagram“ buvo subūręs beveik pusę milijono sekėjų.
Ray išgarsėjo komiškais skečais internete, o vėliau pasirodė televizijos laidose – MTV „Catfish Trolls“ bei LGBT pažinčių realybės šou „Bobby I Love You, Purrr“.
Jis gimė 1996 m. rugsėjo 5 d., Vašingtone, D.C., ir sirgo reta genetine liga – spinaline raumenų atrofija, kuri sukelia progresuojantį raumenų silpnumą.
Ray atvirai dalijosi savo sveikatos iššūkiais socialiniuose tinkluose: šių metų gegužę jis pranešė patekęs į reanimaciją, nes sutriko kvėpavimo funkcija.
2022 m. jis kovojo su Covid-19 ir plaučių uždegimu, o dar anksčiau, 2021-aisiais, patyrė sunkius nudegimus, kai bandant prisidegti cigaretę užsidegė jo perukas. Savo sekėjams Ray atvirai pasakojo, kaip liepsna išplito ant jo rankų, drabužių ir kambaryje.
Nepaisant išgyventų dramų, Rolling Ray buvo žinomas dėl energingos asmenybės, humoro jausmo ir gebėjimo priversti žmones juoktis.
Po jo mirties socialiniuose tinkluose plūsta užuojautos ir atsisveikinimo žinutės.
„Ilsėkis rojuje, mano brangiausias drauge. Mano siela palūžusi, sunku galvoti apie gyvenimą be tavęs,“ – rašė vienas bičiulis.
„Dangiškasis Tėve, suteik Rolling Ray amžiną atilsį. Jis buvo toks talentingas ir nuostabus žmogus“, – pridėjo kitas.
