Po karalienės Elžbietos II mirties praėjo treji metai: prie kapo pasirodė tiek princas Williamas, tiek Harry

Prie velionės kapo jautrią akimirką pasirodė tiek princas Williamas su žmona Catherine, tiek princas Harry, tačiau skirtingu metu.
Karališkosios šeimos nariai priminė, kokia karalienė buvo svarbi ne tik Jungtinei Karalystei, bet ir visam pasauliui, rašė „The Mirror“.
Minėdami trečiąsias mirties metines, Velso princas ir princesė dalyvavo renginyje Sunningdale, kur lankėsi Nacionalinėje Moterų instituto (WI) organizacijoje. Ji buvo labai artima ir pačiai karalienei Elžbietai II.
Monarchė šiai organizacijai priklausė net 80 metų, o nuo 2003 m. ėjo Sandringhamo padalinio prezidentės pareigas.
Iš pradžių buvo manoma, kad renginyje dalyvaus tik princas Williamas, tačiau paskutinę minutę prie jo prisijungė žmona Catherine.
Karališkoji pora susitiko su organizacijos narėmis iš Berkšyro ir kalbėjosi apie tai, kaip WI moterims suteikia galimybę bendrauti, įgauti naujų įgūdžių ir dalyvauti bendruomenės projektuose.
Pagerbti karalienę atvyko ir princas Harry, kuris šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vos nusileidęs Heathrow oro uoste, jis nuvyko į Šv. Jurgio koplyčią, kur palaidota karalienė Elžbieta II.
„The Mirror“ teigimu, princas Harry gavo specialų leidimą, kad galėtų aplankyti močiutės kapą. Skelbiama, kad velionę jis pagerbė vainiku ir gėlių puokšte.
Princui Harry ši kelionė į Jungtinę Karalystę Harry yra pirmoji po 5 mėnesių pertraukos.