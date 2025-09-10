Edas Sheeranas išsikrausto iš Jungtinės Karalystės: pasakė, kur gyvens

Kaip skelbė „The Independent“, atlikėjas su šeima išsikrausto gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas.
Iki tol jie gyveno 4,27 mln. eurų vertės valdoje, pramintoje „Sheeranville“.
Šeima gyveno su visais patogumais ir savo namuose turėjo įrengtą sporto salę, baseiną, atskirą vasarnamį ir medinį namelį vaikams.
„Aš ruošiuosi persikelti į Ameriką... Jaučiuosi taip, lyg būčiau vienintelis žmogus, persikeliantis į Ameriką...
Kurį laiką ten turėsiu daug koncertų, tačiau turiu šeimą, todėl negaliu skraidyti pirmyn atgal. Dėl to nusprendėme ten persikelti gyventi“, – interviu „2 Johnnies“ tinklalaidei aiškino jis.
Kol kas nėra žinoma, kur tiksliai su šeima persikels E. Sheeranas, tačiau manoma, kad jie pasirinko Našvilį. Atlikėjas ne kartą buvo minėjęs, kad jam labai patinka šis miestas.
Primename, kad E. Sheeranas susituokęs su Cherry Seaborn – jiedu turi dvi dukras Lyra ir Jupiter.