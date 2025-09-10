Garsaus dainininko Tesloje rastas stipriai suiręs žmogaus kūnas: darbo ėmėsi policija

Los Andželo policija buvo iškviesta į aikštelę „North Mansfield Avenue“ gatvėje dėl „stipraus kvapo, sklindančio iš automobilio“, rašoma policijos pranešime.
Teisėsaugos šaltiniai NBC News sakė, kad palaikai buvo neatpažįstami, todėl aukos identifikavimas užtruks.
Pareigūnai kūną rado maiše Tesla automobilio bagažinėje, stovėjusioje „Hollywood Tow“ aikštelėje. Mašina buvo konfiskuota po to, kai kažkas pranešė, jog ji apleista.
Los Andželo policijos vadovas Robertas Petersas televizijai sakė, kad automobilis aikštelėje stovėjo kelias dienas. Vaizdo įraše matyti, kaip aplink automobilį nutiesta geltona policijos juosta.
D4vd, tikrasis vardas David Anthony Burke, šiuo metu koncertuoja su savo „Withered World Tour“ ir antradienio vakarą turėtų pasirodyti „The Fillmore Minneapolis“.
Atstovas NBC News pranešė, kad D4vd „buvo informuotas apie tai, kas įvyko, ir nors jis tebėra gastrolėse, visiškai bendradarbiauja su pareigūnais“.
„Universal Music Group“, kuriai priklauso „Interscope Records“, klausimus nukreipė D4vd advokatui. Pastarasis kol kas neatsakė į žurnalistų prašymus pakomentuoti.