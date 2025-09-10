Mirė 83-ejų „Hario Poterio“ legenda Stuartas Craigas

Apie netektį patvirtino Didžiosios Britanijos kino dailininkų gildija.
Velionio šeima leidiniui „The Guardian“ pasakojo, kad jis sekmadienį ramiai mirė savo namuose. 14 metų jis sirgo Parkinsono liga.
„Mūsų mylimas vyras ir tėvas buvo žinomas ne tik dėl savo talento, bet ir dėl savo gerumo, ir mes esame sujaudinti, kiek daug žmonių jis palietė. Jis amžinai gyvens mūsų širdyse“, – kalbėjo šeimos nariai.
S. Craigas gimė Norfolke, Didžiojoje Britanijoje. Septintojo dešimtmečio pabaigoje jis pradėjo dirbti scenografu kino industrijoje.
Nuo devintojo dešimtmečio pradžios S. Craigas dirbo prie daugybės žymių britų ir Holivudo filmų.
Pirmasis jo filmas, prie kurio prisidėjo, buvo 1980 m. mokslinės fantastikos trileris „Saturnas 3“, kuriame vaidino Farrah Fawcett ir Kirkas Douglasas.
Vėliau jis pelnė „Oskarus“ už geriausią meno režisūrą filmuose „Gandis“, „Pavojingi ryšiai“ ir „Anglas pacientas“. Jis buvo nominuotas dar aštuoniems „Oskarams“, iš kurių keturi buvo už indėlį filme „Haris Poteris“.
Po vyro mirties pasisakė ir su juo dirbęs kolega, „Hario Poterio“ prodiuseris Davidas Heymanas, kuris buvo sukrėstas dėl šios netekties.
„S. Craigas buvo vienas didžiausių kino dailininkų, kada nors dirbusių šiame mene.
Jis taip pat buvo pats geriausias, dosniausias ir labiausiai palaikantis žmogus. Jis turėjo nepriekaištingą skonį ir puikų istorijos pojūtį. Jis turėjo nepaprastą gebėjimą išgauti geriausia iš visų, kurie dirbo šalia jo.
Buvo privilegija dirbti su juo ir būti jo rate“, – kalbėjo D. Heymanas.