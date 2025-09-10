Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Žandikaulyje guzelius apčiuopusi „Atomic Kitten“ narė K. Katona: „Kamuoja stiprūs skausmai“

2025 m. rugsėjo 10 d. 09:33
Lrytas.lt
Buvusi populiarios britų merginų grupės „Atomic Kitten“ narė Kerry Katona (44 m.) pasidalijo nerimastingomis sveikatos naujienomis po to, kai praėjusią savaitę žandikaulyje ji apčiuopė nerimą keliančius guzelius.
Daugiau nuotraukų (2)
Dėl jų žvaigždė nedelsdama kreipėsi į specialistus ir pradėjo gydymą, rašo mirror.co.uk.
Penkis vaikus auginanti moteris prisipažino, kad dėl netikėto radinio jautėsi labai sunerimusi. Paaiškėjo, kad guzeliai buvo sukelti infekcijos, todėl Kerry vienu kartu teko atlikti net tris šaknų kanalų gydymo procedūras.
„Šią savaitę mane kamuoja stiprūs skausmai – buvo tikrai sunku. Guzeliai, apie kuriuos rašiau praėjusią savaitę, pasirodė esantys infekcija, todėl turėjau vienu metu atlikti tris šaknų kanalų procedūras“, – teigė ji.
Nors K. Katona prisipažįsta norinti tiesiog gulėti lovoje, darbai nelaukia – šiuo metu ji filmuojasi realybės šou „Celebs Go Dating“, kur privalo atrodyti žvali, nepaisant fizinio diskomforto.
„Labai noriu sugrįžti į tą savęs versiją, kurios visi laukia. Tikiuosi greito pasveikimo“, – sakė ji.
Kerry Katonažandikaulisskausmas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.