Žandikaulyje guzelius apčiuopusi „Atomic Kitten“ narė K. Katona: „Kamuoja stiprūs skausmai“

Dėl jų žvaigždė nedelsdama kreipėsi į specialistus ir pradėjo gydymą, rašo mirror.co.uk.
Penkis vaikus auginanti moteris prisipažino, kad dėl netikėto radinio jautėsi labai sunerimusi. Paaiškėjo, kad guzeliai buvo sukelti infekcijos, todėl Kerry vienu kartu teko atlikti net tris šaknų kanalų gydymo procedūras.
„Šią savaitę mane kamuoja stiprūs skausmai – buvo tikrai sunku. Guzeliai, apie kuriuos rašiau praėjusią savaitę, pasirodė esantys infekcija, todėl turėjau vienu metu atlikti tris šaknų kanalų procedūras“, – teigė ji.
Nors K. Katona prisipažįsta norinti tiesiog gulėti lovoje, darbai nelaukia – šiuo metu ji filmuojasi realybės šou „Celebs Go Dating“, kur privalo atrodyti žvali, nepaisant fizinio diskomforto.
„Labai noriu sugrįžti į tą savęs versiją, kurios visi laukia. Tikiuosi greito pasveikimo“, – sakė ji.