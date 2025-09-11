Karališkosios šeimos paslaptis išlindo į viešumą: princas prisipažino turintis slaptą sūnų

Kaip skelbė leidinys „Town&Country“, princas po daugelio metų prisipažino, kad yra 25-erių Clemento Vandenkerckhove'o tėvas.
Jo princas susilaukė iš ankstesnių santykių su aktore ir dainininke Wendy van Wanten, kurios tikrasis vardas yra Iris Vandenkerckhove.
Jiedu susipažino dešimtajame dešimtmetyje, o jų ryšys buvo viešai aptarinėjamas.
„Pripažįstu, kad esu C. Vandenkerckhove'o biologinis tėvas. Pastaruosius kelerius metus mes apie tai kalbėjome atvirai ir nuoširdžiai.
Šis pranešimas yra paremtas supratimu ir pagarba visiems dalyviams. Tai – bendrų pasitarimų rezultatas.
Nuoširdžiai prašau, kad šią informaciją priimtumėte su tokia diskrecija, kokios reikalauja šio intymaus klausimo pobūdis. Aš nepateiksiu jokių papildomų pareiškimų ar paaiškinimų šiuo klausimu“, – sakė jis pareiškime VRT televizijai.
Pranešimas pasirodė prieš dokumentinio filmo „Clément, sūnus...“ premjerą, kur C. Vandenkerckhove'as pirmą kartą viešai prakalbo apie savo tėvą.
Primename, kad 2003 m. princas Laurent’as vedė Claire Coombs, dabar princesę Claire, su kuria augina tris vaikus.
Po viešo pripažinimo C. Vandenkerckhove'as dabar gali gauti karališką titulą, nes yra karaliaus Alberto vyriškosios linijos palikuonis.
Pasak karališkųjų naujienų apžvalgininko Rick’o Evers’o, jis galėtų būti tituluojamas „Jo Karališkoji Didenybė Clément’as, Belgijos princas, Saksų-Koburgo princas“.
Visgi karaliumi jis, vargu, ar galėtų tapti, nes yra penkioliktas eilėje į Belgijos karaliaus sostą.