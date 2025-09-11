Nuo Obamų iki A. Schwarzeneggerio: tragiškas Ch. Kirko nužudymas sukrėtė pasaulio įtakingiausiuosius

Ch. Kirkas, įkūręs jaunimo konservatyviosios krypties organizaciją „Turning Point USA“, kalbėjo studentams, kai, kaip pranešė universiteto atstovas NBC News, iš maždaug 200 metrų atstumo nuaidėjo šūvis.
Netrukus po to jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau, kaip patvirtino prezidentas Donaldas Trumpas, tą pačią dieną mirė.
„Niekas taip gerai nesuprato Amerikos jaunimo širdies, kaip Charlie, – rugsėjo 10-ąją socialiniuose tinkluose rašė 79-erių D. Trumpas. – Jį visi mylėjo ir gerbė, ypač aš. Jo nebėra tarp mūsų.“
Užuojautą išreiškė ir kiti prezidento šeimos nariai. Donaldas Trumpas jaunesnysis pabrėžė, kad Kirkas jam buvo ne tik draugas, bet ir tarsi jaunesnysis brolis.
„Tai neapsakomai skaudi netektis – ne tik Erikai ir vaikams, bet ir visai mūsų šaliai, – rašė jis platformoje X. – Netekome lyderio, kovotojo ir žmogaus, kurio charakteris bei įsitikinimai buvo itin reti.“
Prie pagerbimų prisidėjo ir kitų visuomenės veikėjai.
Pokalbių laidų vedėja Rosie O’Donnell savo „Instagram“ paskyroje pasmerkė šį žiaurų išpuolį, rašydama: „Ne, tikrai ne – netapkite žudiku. Tai neteisinga visais atžvilgiais.“
Buvęs prezidentas Barackas Obama taip pat pabrėžė, kad smurtui demokratijoje nėra vietos.
„Mes dar nežinome, kas paskatino šį nusikaltimą, bet tokia niekinga prievarta negali būti pateisinama. Šį vakarą Michelle ir aš melsimės už Charlie šeimą – ypač už jo žmoną Eriką ir du mažus vaikus“, – rašė jis.
Laidų vedėjas Jimmy Kimmelis tragediją pavadino „siaubinga“ ir „monstriška“.
„Mano šeimos vardu siunčiu meilę Kirkų šeimai ir visiems vaikams, tėvams bei nekaltiems žmonėms, kurie tampa beprasmio smurto aukomis,“ – rašė jis.
Psichologas ir televizijos asmenybė Dr. Philas savo laidoje „The Real Story“ reagavo į šią naujieną.
„Charlie Kirkas – vyras, tėvas, draugas, amerikietis – buvo nužudytas. Jo dvasia, aistra ir žinia gyvuos toliau. Meldžiuosi už jo sielą ir šeimą“, – sakė jis.
Komikas Russellas Brandas „Instagram“ paskyroje taip pat išreiškė užuojautą Erikai ir vaikams: „Jis buvo geras, neįprastas krikščionis. Dieve, prašau, paguosk jo šeimą.“
Viceprezidentė Kamala Harris pareiškė, kad ji su vyru Dougu Emhoffu yra „giliai sukrėsti“ Kirko žūties.
„Doug ir aš meldžiamės už Charlie Kirką ir jo šeimą. Noriu būti aiški – politiniam smurtui nėra vietos Amerikoje. Smerkiu šį aktą, ir mes visi turime bendradarbiauti, kad tai nesukeltų dar daugiau prievartos,“ – rašė ji „X“ platformoje.
Tarp pasisakiusiųjų buvo ir aktoriai. Chrisas Prattas rašė: „Meldžiuosi už Charlie Kirką, už jo žmoną ir mažus vaikus, už mūsų šalį. Mums reikia Dievo malonės. Dieve, padėk mums.“
Arnoldas Schwarzeneggeris pridūrė: „Tai siaubinga tragedija. Tegu ši akimirka paskatina mus visus iš naujo atrasti savo žmogiškumą.“
Billas Clintonas pareiškė esąs „nuliūdęs ir supykęs“ dėl Kirko nužudymo.
„Tikiuosi, kad visi rimtai susimąstysime ir pasistengsime diskutuoti aistringai, bet taikiai“, – sakė jis, o jo žmona Hillary taip pat prisidėjo prie maldų už Eriką, jų du mažus vaikus ir šeimą.
