Sofijos Rotaru anūkė pastebėta šalia Donaldo Trumpo

Pirmadienį, rugsėjo 8 d., mergina savo Instagramo paskyroje paskelbė keletą vaizdo įrašų ir nuotraukų iš didelio atgarsio sulaukusio sporto renginio.
Dainininkės anūkė taip pat parodė asmenukę su savo mama Svetlana Evdokimenko.
Kai kuriose nuotraukose matyti JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo specialusis pasiuntinys Artimuosiuose Rytuose Stephenass Witkoffass, stovintys tribūnose už jo.
Vienintelio S.Rotaru sūnaus Ruslano Evdokimenkos ir jo žmonos Svetlanos dukra gimė 2001 m.
Mergina ilgą laiką gyveno užsienyje, ypač JAV. Ji baigė prestižinę Parsonso dizaino mokyklą Niujorke.
Tuo pačiu metu ji kuria modelio karjerą, socialiniuose tinkluose tvarko tinklaraštį, kuriame dalijasi madingu įvaizdžiu, savęs priežiūros patarimais ir savo gyvenimo ištraukomis.
Sofios anūkė asmeninis gyvenimas taip pat sulaukia žiniasklaidos dėmesio. 2024 m. ji oficialiai paskelbė apie savo romaną su Maxu Lerneriu, vienos turtingiausių Amerikos šeimų paveldėtoju.
Kol kas nėra žinoma, ar kažkas sieja S. Rotaru anūkę ir D. Trumpą, tačiau panašu, kad tai tik atsitiktinumas. Tikėtina, kad mergina tiesiog nusprendė įsiamžinti su JAV prezidentu, kuomet pastebėjo jį tose pačiose teniso rungtynėse.