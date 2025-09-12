Drew Barrymore dukra patyrė šiurpinančią nelaimę: prireikė medikų pagalbos

Drew, kuri su buvusiu vyru Willu Kopelmanu augina dvi dukras – 12-metę Olive ir 11-metę Frankie – atskleidė, kad dėl šio įvykio teko atšaukti suplanuotą pasirodymą pas Stepheną Colbertą.
Kalbėdama draugo laidoje „The Late Show with Stephen Colbert“, ji pasakojo, kad visa šeima mynė dviračius kalnuose, kai vieną iš dukrų sukrėtė tikras košmaras.
„Ji visiškai nusiplėšė alkūnę,“ – atskleidė aktorė, pridurdama, kad dėl to teko kelis kartus vykti į ligoninę.
Vis dėlto Drew pasididžiavo dukros išradingumu.
„Ji nusiplėšė savo liemenėlę ir pavertė ją turniketu,“ – su pagarba pasakojo aktorė.
Anksčiau šiais metais D. Barrymore buvo prisipažinusi, kad prieš tapdama mama buvo savanaudiška. Ji neslėpė, kad motinystė yra „visiškai apimanti“, bet tuo pačiu pridūrė, jog labiau mėgsta save tokią, kokia yra dabar.
Atsakydama į gerbėjos klausimą, kiek laiko prireikė, kad atgautų save po vaikų gimimo, ji sakė:
„Aš vis dar nesu ta pati. Ir nežinau, ar kada nors vėl būsiu ta nerūpestinga, savanaudė, kokia buvau iki vaikų. Aš niekada nebegalėsiu nebemylėti ir nerimauti dėl savo dviejų dukterų. Tai mane visiškai užvaldo. Tiesiog bandau priimti naująją save. Ir man patinka ši mano versija“, – yra sakiusi aktorė.
