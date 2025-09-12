Meilė baigėsi? Po penkerių metų kartu aktorė Nina Dobrev atšaukė sužadėtuves

Sportininkas ir aktorė susižadėjo 2024 m. spalį, tačiau po penkerių metų praleistų kartu nusprendė pasukti skirtingais keliais.
Žinią žinią artimas porai šaltinis patvirtino naujienų portalui people.com.
„Tai buvo abipusis sprendimas. Nors jis nebuvo lengvas, tačiau priimtas su meile ir didžiule pagarba vienas kitam“, – sakė jis.
Paskutinį kartą kartu pora buvo nufotografuoti 2025 m. rugpjūčio 31 d. Los Andžele, laikydamiesi už rankų.
Tačiau jau rugsėjo 7-ąją Dobrev pasirodė Toronto kino festivalyje be sužadėtuvių žiedo. Be to, ji pašalino sužadėtuvių įrašą iš savo „Instagram“ profilio.
Pora pirmą kartą susitiko 2012 m. apdovanojimų ceremonijoje, tačiau artimiau bendrauti pradėjo tik 2019-aisiais, kai abu dalyvavo Tony Robbinso renginyje Floridoje. Neilgai trukus jie pradėjo susitikinėti ir dar pandemijos pradžioje apsigyveno kartu.
Sh. White’as yra sakęs, kad laikas kartu per karantiną juos labai suartino.
„Nina mane visada palaikė, ji buvo nuostabi ir pandemijos metu tiesiog išgelbėjo“, – kalbėjo sportininkas.
Per penkerius metus jie ryškiai žibėjo raudonuosiuose kilimuose, dalijosi bendromis akimirkomis iš kelionių, festivalių ir kasdienio gyvenimo.
2022 m. N. Dobrev lydėjo S. White’ą į jo paskutines žiemos olimpines žaidynes Pekine.
Apie sužadėtuves S. White’as kalbėjo dar prieš olimpiadą, tačiau ant vieno kelio priklaupė 2024 m. spalį, romantiškos vakarienės Niujorke metu.
nina dobrevSužadėtuvėsatšaukimas
Rodyti daugiau žymių