Paaiškėjo, kaip žinią apie artėjančią mirtį priėmė karalienė Elžbieta II: ištarė vos kelis žodžius

2025 m. rugsėjo 12 d. 20:56
Lrytas.lt
Karališkai šeimai artimi žmonės atskleidė, kaip velionė karalienė Elžbieta II sutiko skaudžią žinią apie diagnozuotą kaulų čiulpų vėžį ir ribotą gyvenimo trukmę.
Monarchė, garsėjusi santūrumu ir atsidavimu pareigai, net ir tokioje situacijoje išliko rami. Pasak šaltinių, išgirdusi gydytojų prognozę, kad gali nesulaukti net Kalėdų, ji reagavo trumpai ir lakoniškai – „Na, gaila, kad tiek.“
Liga buvo nustatyta 2021-aisiais, netrukus po princo Philipo, su kuriuo karalienė praleido 73 metus, mirties. Nepaisydama širdgėlos, Elžbieta II iškart kreipėsi į medikus su vienu prašymu – padėti jai sulaukti platininio jubiliejaus, kuris turėjo įvykti 2022-aisiais.
Norėdama pratęsti gyvenimą, ji griežtai laikėsi gydytojų nurodymų: reguliariai atlikdavo kraujo perpylimus, atsisakė mėgstamų kokteilių, juos pakeitė sultimis.
Pasak buvusio rūmų liokajaus Paulo Burrello, karalienė puikiai suvokė, kad gyvena paskutines dienas, bet medikų dėka sulaukė savo jubiliejaus.
Platininį jubiliejų šventė milijonai britų, o Glosterio bendruomenė pagerbė monarchę net ypatingu milžinišku pyragu. Vėliau paskutines savaites ji praleido Balmorale, kur tik nedaugelis suvokė, kokia iš tiesų sunki buvo jos sveikatos būklė.
