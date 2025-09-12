Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Paskelbtas Giorgio Armani testamentas: 15 proc. jo mados namų akcijų turės būti parduota

2025 m. rugsėjo 12 d. 14:08
Penktadienį paskelbtame testamente amžinatilsį italų dizaineris Giorgio Armani nurodė, kad jo prabangių mados prekių įmonę paveldėjęs fondas 15 procentų jos akcijų turės parduoti vienai iš didžiųjų mados įmonių grupių.
Daugiau nuotraukų (4)
G. Armani mirė rugsėjo 4 d., jam tuomet buvo 91-eri.
Remiantis testamento ištraukomis, kurias Italijos žiniasklaida paskelbė po jo mirties, pirkėjai, kuriems jis pageidautų teikti pirmenybę, yra Prancūzijos prabangos prekių milžinė LVMH, kosmetikos koncernas „L'Oreal“ ir akinių mados įmonė „EssilorLuxottica“.
Pardavimo sandoriui įvykdyti skiriama nuo 12 iki 18 mėnesių.
Tada naujasis akcininkas per penkerius metus galėtų perimti kontrolinį grupės, kurią G. Armani kūrė penkis dešimtmečius ir kuri, jam gyvam esant, garsėjo nepriklausomumu, akcijų paketą.
Giorgio ArmaninetektisMirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.