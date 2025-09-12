Paskelbtas Giorgio Armani testamentas: 15 proc. jo mados namų akcijų turės būti parduota

G. Armani mirė rugsėjo 4 d., jam tuomet buvo 91-eri.
Remiantis testamento ištraukomis, kurias Italijos žiniasklaida paskelbė po jo mirties, pirkėjai, kuriems jis pageidautų teikti pirmenybę, yra Prancūzijos prabangos prekių milžinė LVMH, kosmetikos koncernas „L'Oreal“ ir akinių mados įmonė „EssilorLuxottica“.
Pardavimo sandoriui įvykdyti skiriama nuo 12 iki 18 mėnesių.
Tada naujasis akcininkas per penkerius metus galėtų perimti kontrolinį grupės, kurią G. Armani kūrė penkis dešimtmečius ir kuri, jam gyvam esant, garsėjo nepriklausomumu, akcijų paketą.