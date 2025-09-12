Puerto Riko reperis Bad Bunny pasauliniame ture aplenks JAV – bijo imigracijos tarnybos reidų

Nuo liepos San Chuane, JAV teritorijos Karibuose sostinėje, vykstančiuose dainininko pasirodymuose išparduodami visi bilietai.
Lapkritį jis pradės tarptautinį turą „Debi Tirar Mas Fotos“ (liet. Reikėjo daugiau fotografuoti) po Lotynų Ameriką, Australiją, Japoniją ir Europą.
Atlikėjas pranešė, kad nekoncertuos JAV, kur prezidento Donaldo Trumpo administracijos nurodymus vykdantys Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnai areštavo dešimtis tūkstančių nelegalių imigrantų – daugiausia lotynų amerikiečių.
„Buvo daug priežasčių, kodėl nepasirodžiau JAV, ir nė viena jų nebuvo susijusi su neapykanta. Ten esu koncertavęs daug kartų“, – sakė jis britų žurnalui „i-D“ trečiadienį paskelbtame interviu.
Pasak Bad Bunny, šios vasaros koncertai Puerto Rike buvo labai sėkmingi, ir jis džiaugėsi galėjęs susitikti su lotynų amerikiečiais, gyvenančiais žemyninėje JAV dalyje.
Jis tvirtino, kad problema tame, jog už JAV koncertų salių ribų gali laukti ICE, kuriai apibūdinti jis pavartojo keiksmažodį.
„Mes apie tai kalbėjome ir tai mums kelia didelį susirūpinimą“, – teigė reperis ir dainų kūrėjas.
Birželį Bad Bunny socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdo įrašą iš ICE tarnybos reido jo gimtojoje saloje.
Nuo D. Trumpo antrosios kadencijos pradžios sausį policija per reidus suėmė rekordiškai daug nelegalių imigrantų.
Birželį JAV pasiektas naujas rekordas – sulaikyti 60 tūkst. 254 nelegalūs imigrantai. 2025 m. sausį, prieš D. Trumpui grįžtant į Baltuosius rūmus, buvo areštuoti 40 tūkst. 500 nelegalūs imigrantai, rodo AFP atlikta valdžios institucijų duomenų analizė.
ICE pareigūnė Rebecca Gonzalez-Ramos interviu visuomeniniam radijui teigė, kad Puerto Rike, kuriame tarnyba taip pat vykdo veiklą, per pirmuosius keturis D. Trumpo antrosios kadencijos mėnesius buvo suimti 500 imigrantų. Dauguma jų buvo atvykę iš kaimyninės Dominikos Respublikos.