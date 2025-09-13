Arnoldo Schwarzeneggerio sūnus Patrickas vedė modelį: įspūdinga šventė ant ežero kranto ir garsūs svečiai

Holivudo aktorius Patrickas Schwarzeneggeris ir modelis Abby Champion amžiną meilę prisiekė jaukioje ceremonijoje, surengtoje „Gozzer“ rančoje, Aidaho valstijoje.
Ant ežero kranto iškilmingai pasakytus įžadus lydėjo kvapą gniaužiantis vaizdas į Koer d'Alene ežerą.
Nuotaka spindėjo vilkėdama klasikinę baltą suknelę, o jaunasis pasirinko elegantišką baltą smokingą, kurį derino su juodomis kelnėmis.
Tarp svečių netrūko žinomų veidų – šventėje dalyvavo Patricko tėvai Arnoldas Schwarzeneggeris ir Maria Shriver, jo sesuo Katherine Schwarzenegger Pratt su vyru, aktoriumi Chrisu Pratt.
Taip pat į ceremoniją atvyko Abby tėvai Laura ir Gregas, aktorius Robas Lowe'as bei Patricko kolega iš „The White Lotus“ Jasonas Isaacsas, kuris seriale įkūnijo jo personažo tėvą.
Kaip rašo „The Daily Mail“, „Gozzer“ ranča jaunavedžiams turi ypatingą reikšmę – čia jie jau ne kartą lankėsi drauge.
Vestuvės šiame privačiame, tik nariams skirtame golfo ir kaimo klube atsieina nuo 20 tūkst. JAV dolerių (apie 17 tūkst. eurų) už trijų dienų šventę.
Primename, kad kalbos apie Patricko ir Abby romaną pasklido dar 2015-ųjų rugsėjį, o 2016 m. vasarį pora oficialiai patvirtino santykius „Instagram“ paskyroje.