Catherine Middleton plaukai – vėl dėmesio centre: gerbėjus nustebino viena jos atlikta gudrybė

Iš pradžių tokie hercogienės pokyčiai internautus labai nustebino – kol vieni gyrė jos naują įvaizdį, kiti kraipė galvas.
Pasigirdo ir kalbų, kad galbūt Velso princesė po ligos nusprendė nešioti peruką, tačiau tai – tik gandai.
Panašu, kad sunkią ligą įveikusi C. Middleton suspindo naujomis spalvomis ir dabar atrodo kaip niekad žavingai.
Pastaruoju metu buvo daug kalbama apie jos plaukus, ne išimtis buvo ir neseniai įvykę jos karališkieji vizitai.
Rugsėjo 11-ąją Londone esančiuose fabrikuose ji susitiko su britų amatininkais ir amatininkėmis, dirbančiais specifinėse srityse.
Sudberyje ji apsilankė šeimos valdomoje gamykloje, kuri jau daugiau nei 300 metų specializuojasi žakardinio audimo mene.
Vėliau, Kukstone, „Marina Mill“ manufaktūroje, Velso princesė pasiraitojo rankoves ir išbandė šilkografiją – vieną iš pagrindinių jų specialybių.
Ten viešėjusi C. Middleton tik įrodė, kad puikiai sugeba susitvarkyti su savo plaukais bet kokiomis sąlygomis.
Norėdama, kad plaukai jai nekristų į veidą, moteris staiga sukėlė juos rankomis ir susuko į kuodą, nenaudodama jokių segtukų ir gumyčių.
Šis veiksmas nustebino ne vieną internautą – jie stebėjosi, kaip C. Middleton pavyko taip paprastai susukti plaukus į kuodą.
„Tai išties įspūdinga. Bandžiau tą padaryti su savo ilgais plaukais, bet niekada nepavyko“, – rašė viena internautė.
„Atrodo, kad ji tai daro nuolat. Ir visiškai neatrodo netvarkinga“, – stebėjosi kta.