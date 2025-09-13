Gandai pasitvirtino: Harry Stylesas užmezgė romaną su garsia aktore Zoe Kravitz

Kaip skelbė „The sun“, reikalai atrodo rimti – atlikėjas jau spėjo susipažinti su savo mylimosios tėčiu, muzikantu Lenny Kravitz.
Kalbos apie H. Styleso ir Z. Kravitz santykius ėmė sklandyti dar vasarą, kai jiedu buvo kartu pastebėti Romoje.
Dabar jie buvo užfiksuoti pietaujantys Niujorko „West Village“, kur įvyko susitikimas su jos tėčiu Lenny.
Pora atrodė vieninga – į susitikimą su tėčiu „Sant Ambroeus“ restorane jie ėjo susikibę rankomis.
Šaltinių teigimu, iš pradžių pora bandė elgtis diskretiškai, kad išvengtų spėlionių apie jų santykius, tačiau, atrodo, tiesa išlindo į viešumą.
Artimi amerikiečių aktorei Zoe žmonės sako, kad ji visiškai pakerėta žavaus brito. Jie stengiasi rasti laiko pabūti kartu tarp įtemptų darbų grafikų.
„Įžymybėms taip sunku susitikinėti. Harry nebūtų viešai pasirodęs su Zoe, jei tai nieko nereiškia. Tai labai nauja, gaivu, ir jie tiesiog mėgaujasi“, – vienas šaltinis teigė leidiniui „Page Six“.
Iš tiesų, nauja meile aktorė džiaugiasi po ne taip seniai įvykusių skyrybų.
Z. Kravitz vieniša yra nuo spalio – tada ji ir aktorius Channingas Tatumas nutraukė sužadėtuves po trejų metų kartu.
Kai kurie internautai mano, kad Harry ją sužavėjo savo „kietu“ elgesiu, kuris, pasak jų, primena jos rokerį tėvą Lenny.
Tuo metu H. Styles santykius pastaraisiais metais buvo kiek sunku suprasti – atlikėjas turėjo ne vieną merginą.
Manoma, kad paskutinė mergina, su kuria jis buvo pastebėtas prieš draugystę su Z. Kravitz, buvo Ella Kenny. Su ja vasaros pradžioje Harry buvo užfiksuotas aistringai bučiuojantis.