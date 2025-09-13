Po atviro A. Pugačiovos interviu apie pabėgimą iš Rusijos – šalies agresorės reakcija

Pirmame atvirame interviu dainininkė pripažino, kad sprendimą palikti šalį lėmė jos nepritarimas šaltakraujiškam karui ir po to kilęs spaudimas. Pasak jos, po pasisakymų prieš karą prasidėjo jos šeimos užgauliojimai.
Ypač skausminga atlikėjai buvo kai patyčių bangą teko išgyventi jos vaikams. Tai nutiko po to kai jos vyras, komikas Maksimas Galkinas buvo pripažintas „užsienio agentu“.
Atlikėjos interviu komentuodama Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova kaltino A. Pugačiovą veidmainyste.
„Yra kūrinys, kuris taip ir vadinasi, vėliau tapęs sparnuota fraze – Tuštybių mugė. O čia – veidmainystės turgus“, – teigė ji propagandinei žiniasklaidai.
Dainininkė atskleidė, kad 2022 m. vasarį ji išvyko gydytis į Izraelį ir planavo grįžti į Rusiją, tačiau tuomet pradėta atvirai kritikuoti jos šeimą. Pasak Pugačiovos, pirmasis prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenka teiravosi, kuo ji nepatenkinta.
„Aš galiu atsisakyti visko, viską ištverti ir praleisti pro ausis, bet mane labai jaudina savivalė mūsų šeimos atžvilgiu“, – teigė dainininkė.
Vis dėlto, netrukus jos vyras Maksimas Galkinas, viešai pasisakęs prieš karą, Rusijoje buvo paskelbtas „užsienio agentu“. Pasak atlikėjos, būtent tada ji rimtai susimąstė dėl vaikų ateities šalyje.