Po Charlie Kirko žūties – širdį veriantys vaizdai prie karsto: „Našlės rauda skamba per visą pasaulį“

Ch.Kirkas buvo mirtinai nušautas rugsėjo 10-ąją, kalbėdamas su studentais Jutos slėnio universitete vykusiame klausimų ir atsakymų sesijoje. Šūvis į kaklą buvo paleistas iš „Losee“ centro stogo, maždaug už 60 metrų nuo renginio vietos.
Po didžiulės operacijos užpuolikas jau sulaikytas. Kaip paaiškėjo vėliau, įtariamasis yra įvardytas kaip Tyleris Robinsonas. Jis yra 22 metų amžiaus ir kilęs iš Jutos valstijos.
Jutos gubernatorius S.Coxas sakė, kad įtariamasis T.Robinsonas gyvena Pietų Jutoje ir apie nusikaltimą prisipažino savo tėvui. Jis sakė, kad T.Robinsono tėvas atpažino savo sūnų iš teisėsaugos institucijų paskelbtų nuotraukų ir paragino jį pasiduoti. Du teisėsaugos šaltiniai sakė, kad T.Robinsono tėvas apie savo sūnų pranešė kunigams, kurie šią informaciją perdavė JAV maršalų tarnybai.
Žmona Erika Kirk sugniuždyta, bet stiprybės semiasi iš tikėjimo. 36-erių Erika Kirk liko viena su poros mažamečiais vaikais – trejų metų dukra ir pusantrų metų sūnumi. Artimųjų teigimu, ji sunkiai išgyvena netektį, tačiau remiasi krikščionišku tikėjimu.
„Ji yra neįtikėtinai stipri. Erika – tikra kovotoja. Ji ir Charlie buvo labai pamaldūs, tikėjimas jiems nebuvo tik viešumo dalis – jie tuo gyveno kasdien“, – sakė šeimos draugas, „Turning Point USA“ bendradarbis Jackas Posobiec.
Jis pridūrė: „Dabar kažkas turės paaiškinti vaikams, kodėl jų tėtis vakar negrįžo namo.“
Jutos Viešojo saugumo departamento vadovas taip pat patvirtino, kad šeima yra „visiškai sugniuždyta“. Dabar Erika savo instagrame pasidalijo keliomis šeimos nuotraukomis ir... širdį veriančiais vaizdais prie karsto.
„Pasaulis yra pilnas blogio. Bet mūsų Gelbėtojas. Mūsų Viešpats. Mūsų Dievas. Ne... Ne, Jis yra toks geras. Aš niekada neturėsiu žodžių. Niekada.
Šios našlės rauda skamba per visą pasaulį lyg mūšio šauksmas. Aš nežinau, ką visa tai reiškia. Bet, brangusis, žinau, kad tu supranti – ir taip pat žino mūsų Viešpats.
Jie nesuvokia, ką ką tik uždegė šios žmonos širdyje. Jei manė, kad mano vyro misija iki šiol buvo didelė... Jūs net neįsivaizduojate. Jūs. Visi jūs. Niekada. Niekada nepamiršite mano vyro Charlie Kirko. Aš tuo pasirūpinsiu.
Ilsėkis mūsų Viešpaties glėbyje, brangusis, kai Jis apgaubia tave žodžiais, kurių tavo širdis visada troško išgirsti: „gerai padaryta, mano geras ir ištikimas tarnas“, – jautriai rašė ji.
Charlie ir Erika susituokė 2021 m. gegužę Arizonoje vykusioje kuklioje ceremonijoje. Šiemet jie šventė ketvirtąsias vestuvių metines.
Erika Kirk – buvusi „Miss Arizona USA 2012“ nugalėtoja, studijavusi politologiją ir tarptautinius santykius Arizonos valstijos universitete. Ji įkūrė tikinčiųjų programą „BIBLEin365“, skirtą kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui.
Savo biografijoje Erika pabrėžia, kad svarbiausias jos vaidmuo – būti žmona ir mama.