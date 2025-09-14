Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Sklinda kalbos apie karaliaus Karolio III ir Camillos skyrybas

2025 m. rugsėjo 14 d. 20:44
Lrytas.lt
Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasklido kalbos apie Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III (76 m.) ir karalienės Camillos (78 m.) santuoką. Kaip skelbė leidinys „Radar Online“, remdamasis keliais šaltiniais, pora galimai pasuko skirtingais keliais.
Daugiau nuotraukų (8)
Manoma, kad jiedu laiką leidžia atskirai ir gyvena skirtinguose namuose.
Kad ir kaip bebūtų, pora vis dar kartu pasirodo oficialiuose renginiuose, o bet kokius nesutarimus nuslepia.
Skelbiama, kad Camilla šiuo metu gyvena savo milijono svarų vertės rezidencijoje „Ray Mill House“ Viltšyre, o Karolis III – Clarence rūmuose.
Vieno šaltinio teigimu, jie nebėra kartu dėl skirtingų norų, nes karalius neva susitelkęs į savo sveikatą ir pareigas valstybei, o Camilla trokšta ramybės.
Savo ruožtu Bekingemo rūmai atsisakė komentuoti šią situaciją.
Primename, kad karalius Karolis III ir Camilla susituokė 2005 metais, balandžio 9-ąją.
Karalius Karolis IIIKornvalio kunigaikštienė CamillaSkyrybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.