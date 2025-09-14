Sklinda kalbos apie karaliaus Karolio III ir Camillos skyrybas

Manoma, kad jiedu laiką leidžia atskirai ir gyvena skirtinguose namuose.
Kad ir kaip bebūtų, pora vis dar kartu pasirodo oficialiuose renginiuose, o bet kokius nesutarimus nuslepia.
Skelbiama, kad Camilla šiuo metu gyvena savo milijono svarų vertės rezidencijoje „Ray Mill House“ Viltšyre, o Karolis III – Clarence rūmuose.
Vieno šaltinio teigimu, jie nebėra kartu dėl skirtingų norų, nes karalius neva susitelkęs į savo sveikatą ir pareigas valstybei, o Camilla trokšta ramybės.
Savo ruožtu Bekingemo rūmai atsisakė komentuoti šią situaciją.
Primename, kad karalius Karolis III ir Camilla susituokė 2005 metais, balandžio 9-ąją.
Karalius Karolis IIIKornvalio kunigaikštienė CamillaSkyrybos
Rodyti daugiau žymių