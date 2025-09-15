Davidas ir Victoria Beckhamai baiminasi dėl šeimos nario elgesio: nepakvietė į svarbią šventę

Kaip skelbė leidinys „The Mirror“, Brooklynas nepakvietė nė vieno artimojo į savo slaptą įžadų atnaujinimo ceremoniją.
B. Beckhamas ir jo žmona Nikola Peltz susituokė 2022 m. Vestčesterio grafystėje.
Pora nusprendė atnuajinti įžadus, tačiau šventėje buvo matyti tik Nikolos šeimos nariai, o Beckhamų nebuvo.
Nikola vilkėjo savo 70-metės motinos senovinę 1985 m. vestuvinę suknelę, o jos tėvas Nelsonas (83 m.) atliko svarbų ceremonijos vedėjo vaidmenį.
Brooklyno šeimos nariai esą apie jų didžiąją dieną sužinojo tik perskaitę naujieną žiniasklaidoje.
Panašu, kad vyyriausiasis Beckhamų klano sūnus vis labiau tolsta nuo savo šeimos.
Tokias kalbas ypač pakurstė jo nedalyvavimas tėvo 50 jubiliejuje. Šeima tokiu jo elgesiu nėra patenkinta.
„Tai buvo paskutinis smūgis Davidui ir Victoriai. Ypač Davidui buvo skaudu matyti, kaip Nelsonas atlieka tokį svarbų vaidmenį ceremonijoje. Nė vienas iš daugiau nei 30 šeimos narių nežinojo apie vestuves ir nebuvo pakviestas.
Jo seneliai taip pat sugniuždyti, nes Brooklynas visada buvo jiems labai artimas.
Tai atrodo žiauru ir pikta. Tai jau nebe žaidimas, visa tai peržengė ribas. Tai šeima, kuri jaučiasi praradusi savo brangų sūnų – ir nemato kelio atgal.
Atvirai sakant, jie dabar klausia savęs, kodėl jis apskritai dar nori pasilikti pavardę „Beckham“ – gal pereis prie „Peltz“? 2025 m. rugpjūčio 2-oji – ar tai diena, kai Brooklynas oficialiai pareiškė, kad nebėra Beckhamų šeimos dalis? Tikrai taip jaučiasi“, – leidiniui „The Sun“ sakė vienas šaltinis.
Brooklynas BeckhamasKonfliktasdrama
