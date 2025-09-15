Paaiškėjo, kodėl Sofia Vergara nepasirodė „Emmy“ apdovanojimuose: prireikė medikų pagalbos

Šis renginys laikomas vienu svarbiausių pramogų industrijoje ir prilygsta „Oskarų“, „Grammy“ bei „Tony“ įteikimams. Tradiciškai apdovanojimai atiteko ryškiausiems aktoriams ir kūrėjams.
Į legendinį teatrą susirinkusios garsenybės vilkėjo prabangius drabužius ir žengė raudonuoju kilimu, kur pozavo fotografams.
Tačiau atvykti pavyko ne visiems, kurie planavo. Štai garsi aktorė, televizijos laidų vedėja Sofia Vergara (53 m.) paskutinę minutę turėjo atšaukti savo planus.
Žinoma moteris pranešė, kad dėl staiga užklupusių sveikatos problemų ji negalėjo sudalyvauti „Emmy“ apdovanojimuose.
S. Vergara savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo netikėta nuotrauka, kurioje matosi jos ištinusi ir apsiašarojusi akis.
Pasirodo, paskutinę minutę aktorė susidūrė su siaubinga alergija.
Dėl savo nedalyvavimo moteris atsiprašė gerbėjų, kurie tikėjosi ją pamatyti apdovanojimuose.
„Nenuvykau į „Emmy“ apdovanojimus, bet nuvykau į priėmimo skyrių.
Atsiprašau, kad turėjau atšaukti! Beprotiškiausia akių alergija prieš pat lipant į automobilį!“, – aiškino ji.
Sofia VergaraEmmyapdovanojimai
Rodyti daugiau žymių