Po beveik trijų dešimtmečių tylos – P. Anderson sekso juostą pardavusio vyro išpažintis: įvardijo sumą

Buvęs pornografinius filmus platinusios kompanijos „Internet Entertainment Group“ (IEG) konsultantas Cortas St. George’as prisipažino, kad anuomet priimtas sprendimas persekiojo jį ilgai, o dabar nutraukti tylą nusprendė norėdamas nusimesti sunkią visą šį laiką nešiotą naštą.
1997-aisiais jis perdavė juostos kopiją IEG įkūrėjui Sethui Warshavsky. Filmuota medžiaga St. George’ą pasiekė per pažįstamą, gavusį ją iš kitos studijos vadovo.
Įrašas buvo nufilmuotas 1995 m. per Pamelos ir Tommy medaus mėnesį. Originalas buvo saugomas jų namų seife, tačiau šis buvo pavogtas. Manoma, kad tai galėjo padaryti kerštingi muzikanto atleisti darbuotojai.
Nors pora savo šlove dalijosi su visu pasauliu, ši vagystė jiems tapo itin skausminga. Dar 1996 m. pradėjo plisti pirmosios vaizdo įrašo kopijos, o netrukus tai tapo pasauline sensacija.
„Vos pradėjęs dirbti konsultantu IEG Sietle žinojau, kuris vyrukas greičiausiai norėtų šio vaizdo įrašo. Paprašiau 10 tūkst. dolerių, ir jis nė akimirkos nesudvejojo“, – pasakojo St. George’as A&E dokumentiniame filme „Įžymybių sekso juostų paslaptys“.
Pamela ir Tommy netrukus kreipėsi į teismą. Kompanija buvo įpareigota jiems išmokėti beveik pusantro milijono dolerių, tačiau, kaip teigiama, šių pinigų jie taip ir negavo.
„Jie iš vaizdo įrašo neuždirbo nė cento. Paaiškėjo, kad jie pinigų nereikalavo ir netgi atsisakė. Jiems šis įrašas pridarė daug žalos visam gyvenimui. Todėl ir norėjau papasakoti apie tai“, – prisipažino St. George’as.
Nepaisant skandalo, Pamela ir Tommy sukūrė šeimą – jiems gimė du sūnūs, Brandonas ir Dylanas. Aktorė yra pripažinusi, kad vaikų atėjimas į pasaulį padėjo jai išgyventi sudėtingus laikus.
„Jie – mano išsigelbėjimas. Nenoriu to užkrauti savo vaikams, bet vaikų gimimas viską pakeitė. Dievinau kiekvieną su jais praleistą akimirką“, – pripažino ji.
Priminsime, kad Pamela ir Tommy susituokė 1995-ųjų vasarį – vos po keturių pažinties dienų. Nors jų santykiai buvo audringi, 1998 m. poros keliai išsiskyrė. Vis dėlto abu yra sakę, kad juos siejo tikra meilė, o didžiausia dovana iš šios sąjungos – jų vaikai.