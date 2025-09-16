Mirė legendinis Holivudo aktorius Robertas Redfordas

Apie aktoriaus mirtį pranešė jo atstovai. R.Redfordo gyvybė užgeso namuose, Jutoje, tačiau tiksli priežastis kol kas neskelbiama.
Charlesas Robertas Redfordas, geriau žinomas tiesiog kaip Robertas Redfordas, buvo ne tik aktorius, bet ir režisierius, prodiuseris bei aplinkosaugos aktyvistas.
Jo pavardė neatsiejama ir nuo nepriklausomo kino – būtent jis įkūrė „Sundance Institute“ bei vieną įtakingiausių kino festivalių pasaulyje – „Sundance Film Festival“.
R.Redfordo karjera kine truko daugiau nei šešis dešimtmečius. Jis suvaidino tokiuose klasikos filmais tapusiuose kūriniuose kaip „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969), „The Sting (1973), „All the President’s Men“ (1976), „Out of Africa“ (1985), „The Natural“ (1984) bei „All Is Lost“ (2013). Paskutinį kartą pagrindinį vaidmenį jis atliko 2018-ųjų juostoje „The Old Man & the Gun“.
Kaip režisierius R.Redfordas taip pat paliko ryškų pėdsaką – už filmą „Ordinary“ People (1980) jis buvo apdovanotas „Oskaru“. 2002-aisiais jam įteiktas ir garbės „Oskaras“ už viso gyvenimo pasiekimus. Per savo karjerą jis taip pat pelnė kelis „Auksinius gaublius“, SAG apdovanojimus ir daugybę kitų įvertinimų.