Pasaulinio hito „Gangnam Style“ atlikėjas Psy atsidūrė policijos akiratyje

Kaip skelbė „The Mirror“, įtariama, kad atlikėjas per tarpininkus gavo psichotropinius receptinius vaistus, kurie jam nebuvo paskirti jokioje gydymo įstaigoje.
Seulo Seodaemun policijos nuovada pradėjo tyrimą tiek dėl jo, tiek dėl vieno universiteto ligoninės gydytojo galimo Medicinos paslaugų įstatymo pažeidimo.
Pareigūnų teigimu, žvaigždė, nesikonsultuodamas akis į akį su gydytojais, gavo neteisėtus receptus vaistams, tarp kurių buvo ir žymieji „Xanax“ ir „Stilnox“.
„Xanax“ skiriamas nerimo (įskaitant nerimą dėl depresijos) bei panikos sutrikimų gydymui. „Stilnox“ vartojamas esant miego problemoms.
Teigiama, kad nuo 2022 m. vaistus už jį atsiimdavo vadybininkas. Atliekant tyrimą policija netgi atliko kratą ligoninėje.
Po šio atvejo atlikėjo agentūra „P NATION“ išplatino pareiškimą su viešu atsiprašymu.
„Sveiki, čia „P NATION“. Pateikiame savo poziciją dėl dainininko Psy vaistų atsiėmimo per tarpininką.
Leisti trečiajam asmeniui atsiimti receptinius migdomuosius jo vardu buvo akivaizdi klaida ir aplaidumas. Atsiprašome dėl to.
Psy yra diagnozuotas lėtinis miego sutrikimas, todėl jis vartoja migdomuosius pagal savo gydytojų paskirtą receptą. Vaistų vartojimas vyksta prižiūrint medikams ir laikantis nustatytos dozės, nebuvo jokio neteisėto recepto skyrimo.
Tačiau procese buvo atvejų, kai trečiasis asmuo vaistus atsiėmė jo vardu, ir šiuo metu policija atlieka tyrimą. Dar kartą atsiprašome, kad sukėlėme nerimą“, – rašoma pareiškime.
Pagal Pietų Korėjos įstatymus, psichotropiniai vaistai gali būti išrašomi tik po asmeninės gydytojo konsultacijos, o paprastai pacientai privalo patys atsiimti medikamentus.
Trečiųjų asmenų atsiėmimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais – šeimos nariams ar globėjams.
Kaip skelbė „Korea Biomedical Review“, Psy pripažino incidentą „akivaizdžia klaida ir aplaidumu“ bei atsiprašė.