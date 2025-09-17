Įvyko iškilmingas karališkosios šeimos susitikimas su D. Trumpu: iš jo – komplimentai C. Middleton

Sosto įpėdinis princas Williamas ir jo žmona princesė Catherine šiltai pasitiko D. Trumpą ir pirmąją ponią Melanią Trump, kai sraigtasparnis „Marine One“ nusileido šalia Vindzoro pilies apie 12.15 val. vietos (14.15 val. Lietuvos) laiku.
Kai prezidentas spaudė ranką karaliui, pilies rytinėje pievelėje iš šešių Pirmojo pasaulinio karo laikų pabūklų vienu metu buvo paleistas 41 šūvis, o panašus reginys buvo stebimas ir Londono Taueryje, sostinės centre.
Pasisveikindamas su C. Middleton ir princu Williamu, D. Trumpas negailėjo komplimentų Velso princesei.
„Jūs esate graži, labai graži“, – tarė jis.
Susitikimo metu C. Middleton stebino savo elegancija – ji vilkėjo tamsiai raudonos spalvos paltą, prie kurio priderino elegantišką skrybėlę ir rudus batelius.
Po pasisveikinimo D. Trumpas su savo žmona M. Trump ir princu Williamu su jo žmona Catherine nuėjo į Vindzoro pilį, kur juos pasitiko karalius Karolis III ir jo žmona, karalienė Camilla.
Ceremonijoje dalyvavo apie 120 žirgų ir 1 tūkst. 300 britų kariuomenės narių – pasak JK pareigūnų, tai buvo didžiausias karinis iškilmingas sutikimas valstybinio vizito JK proga, kiek mena istorija.
Vėliau Trumpai ir karališkosios šeimos nariai dalyvavo karietų procesijoje Vinzdoro valdose link beveik 1 tūkst. metų senumo pilies.
Kate MiddletonKaralius Karolis IIIDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių