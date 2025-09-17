Jennifer Lopez gerbėjus nustebino kardinaliais pokyčiais: sureagavo šimtai tūkstančių

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje žvaigždė pasidalijo nuotraukomis, kuriose ji – virtusi blondine.
Žvaigždė taip pat stebino neįprasta šukuosena – ji buvo pasipuošusi garbanotais plaukais, juos sutvirtinusi segtuku, o galvą papuošusi šilkine juostele.
Kaip paaiškėjo, tokie pokyčiai susiję su J. Lopez nauju vaidmeniu – ji įkūnijo pagrindinę heroję miuzikle „Moters voro bučinys“ („Kiss of the Spider Woman“).
„Įsikūnyti į Auroros vaidmenį buvo lyg šokti per auksinį kino amžių… Su visu spindesiu, žavesiu ir daugybe šokių.
Sugrįžti į praeitį dar niekada nebuvo taip smagu“, – šalia nuotraukų atskleidė J. Lopez.
Internautai negalėjo atitraukti akių nuo naujo J. Lopez įvaizdžio. Paviešintos nuotraukos sulaukė šimtų tūkstančių patiktukų ir tūkstančių komentarų, kuriuose – gausybė pagyrų.
Daugelis gerbėjų pripažino, kad neįprasta matyti aktorę su tokia šukuosena, o kai kuriems netgi tapo sunku ją atpažinti.
„Lopez blondinė – kažkas labai neįprasto! Bet kaip jai tinka!“, „Nepanaši į save, bet atrodo puikiai!“, „Vau, Jennifer tokia kitokia!“, „Tu nusipelnei „Oskaro“ už šį vaidmenį!“, – rašė internautai.