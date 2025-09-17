Žuvo vos 37-erių „Netflix“ žvaigždė: aplinkybės sukrečia

Netikėta jo mirtis sukrėtė gerbėjus visoje Azijoje – tūkstančiai žmonių reiškia užuojautą vienam mylimiausių šalies atlikėjų.
Yu, gimęs 1988 m. Kinijos Midongo rajone, tapo žinomas po vaidmens populiariame fantastiniame romantiniame seriale „Eternal Love“ (2017 m.).
Iki tol jis buvo subūręs gausią gerbėjų bazę dėl vaidmens istoriniame internetiniame seriale „Go Princess Go“.
Žvaigždės vadyba patvirtino, kad rugsėjo 11-ąją jis „žuvo nukritęs“.
„Su nepakeliamu sielvartu pranešame, kad mūsų mylimas Y. Menglongas rugsėjo 11-ąją žuvo nukritęs.
Policija atmetė bet kokius nusikaltimo požymius. Tegu jis ilsisi ramybėje, o artimieji būna stiprūs“, – sakė jo komanda.
Vis dėlto internete kyla spėlionių dėl paskutinių aktoriaus gyvenimo akimirkų.
Pasak dabar jau ištrinto paparacų įrašo, Yu žuvo Pekine, iškritęs iš daugiaaukštyje esančio draugo buto.
Teigiama, kad 37-erių aktorius vakarą leido su penkiais ar šešiais bičiuliais, tačiau apie 2 val. nakties užsirakino svečių kambaryje.
Ryte, draugams pradėjus skirstytis, jo neradę, jie atrado kūną pirmame aukšte. Policiją iškvietė šunį vedžiojęs gyventojas.
Pareigūnai dar kartą patvirtino, kad nusikaltimo požymių nenustatyta, tačiau tyrimas tęsiamas.
„Eternal Love“ tapo tikru fenomenu – per pirmuosius 18 mėnesių jis surinko daugiau nei 50 milijardų peržiūrų.
Yu kelias į šlovę prasidėjo dar 2010 m., kai jis pirmą kartą pasirodė televizijos talentų šou „Super Boy“. 2013 m. jis vėl dalyvavo projekte, laimėjo Pekino etapą ir pateko į dešimtuką. Tais pačiais metais Yu išleido debiutinį singlą „Just Nice“, kuris pradėjo jo muzikinę karjerą.
Pareigūnai tęsia mirties aplinkybių tyrimą, tačiau pakartojo – nėra jokių duomenų, kad prie šios tragedijos būtų prisidėję pašaliniai asmenys.