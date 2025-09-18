Aktorės Lily Collins kūno pokyčiai gerbėjams sukėlė nerimą: „Kas jai nutiko?“

Nertai su Holivudo ikona Audrey Hepburn lyginama aktorė vilkėjo žėrintį dviejų kostiumėlį, kuris apnuogino jos pilvą.
Būtent į jį ir krypo gerbėjų akys – aktorė stebino gerokai sulysusiu kūnu, kuris ne vienam sukėlė nerimą dėl jos sveikatos.
Praeityje aktorė yra kovojusi su anoreksija, todėl ne vienas internautas baiminosi, kad šis sutrikimas sugrįžo.
„Man atvipo žandikaulis. Tikiuosi, kad jai viskas gerai“, – rašė vienas internautas.
„Kas jai nutiko?“, – klausė kitas.
„Kažkas negerai“, – rašė dar vienas.
„Atsiprašau, bet ji neatrodo sveika. Darosi neramu, kokia ji liesa“, – baiminosi kitas internautas.
„Lily yra nuostabi ir protinga, bet šįkart ji atrodo pernelyg sulysusi, lyg sirgtų anoreksija. Tikiuosi, kad jai viskas gerai“, – pridūrė dar vienas.
„O kur telpa jos pilvo organai?“, – stebėjosi kitas.
Primename, kad L. Collins sausio pabaigoje su vyru susilaukė kūdikio, kurį jiems pagimdė surogatinė motina.
Aktorė yra kalbėjusi, kad dėl bulimijos nutrūko jos mėnesinės ir ji tapo nevaisinga, todėl pasirinko susilaukti kūdikio būtent tokiu būdu.
„Man tai tiesiog atrodė tinkamas pasirinkimas, nes dirbau ir nežinojau, kada galėsiu sustoti“, – pridūrė ji.
Lily Collinssvoriskūnas
Rodyti daugiau žymių