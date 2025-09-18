Donaldas Trumpas susitikimo metu neslėpė susižavėjimo Catherine Middleton: „Jūs graži“

Kai D. Trumpas ir M. Trump su sraigtasparniu „Marine One“ nusileido šalia Vindzoro pilies, juos šiltai pasitiko sosto įpėdinis princas Williamas (43 m.) ir jo žmona princesė Catherine (43 m.).
Pasisveikindamas su C. Middleton ir princu Williamu, D. Trumpas negailėjo komplimentų Velso princesei.
„Jūs esate graži, labai graži“, – tarė jis.
Susitikimo metu C. Middleton stebino savo elegancija – ji vilkėjo tamsiai raudonos spalvos paltą, prie kurio priderino elegantišką skrybėlę ir rudus batelius.
Kiek vėliau, vakarienės metu, Velso princesė pademonstravo dar labiau dėmesį prikausčiusį įvaizdį.
Ji vilkėjo subtilią šilko suknelę, prie kurios priderino ilgą, rankomis siuvinėtą aukso spalvos nėriniuotą „Chantilly“ vakarinį apsiaustą. Tiesa, šie drabužiai atrodė kaip viena suknelė.
Visą įvaizdį C. Middleton papildė karališkosios kolekcijos papuošalais, įskaitant velionės princesės Dianos pamėgtą „Lover’s Knot“ tiarą ir velionės karalienės auskarus.
Visa tai sukūrė itin elegantišką įvaizdį, o su kiekvienu fotoaparato blyksniu jos apranga žėrėjo.
Panašu, kad Velso princesės grožiu ir elegancija negalėjo atsistebėti ir D. Trumpas, kuris prie vakarienės stalo sėdėjo šalia jos.
Įamžintuose kadruose matyti, kad JAV prezidentas su šypsena žvelgia į C. Middleton ir nebijo palaikyti tiesioginio kontakto.
Savo išvaizda susitikimo metu stebino ir itin ryškų įvaizdį pasirinkusi jo žmona M. Trump.
Pirmoji ponia M. Trump pasipuošė ryškiai geltona „Carolina Herrera“ suknele, prie kurios priderino alyvinės spalvos diržą ir žalius auskarus.
Visgi toks įvaizdis patiko ne visiems – kol kai kurie gyrė geltoną suknelę, kiti kraipė galvas dėl pasirinktos suknelės ir spalvų.
„Atsiprašau, bet man nepatinka geltona Melanios suknelė“, – rašė vienas internautas.
„Ji tokia keista. Aš tik sakau“, – pridūrė kitas.
„Ta suknelė siaubinga. Atsiprašau, niekada nemačiau Melanios su tokiu prastu aprangos pasirinkimu“, – komentavo dar vienas.
„Ar Melania tapo akla spalvoms? Geltona suknelė, rožinis diržas, smaragdo spalvos auskarai?“, – stebėjosi kitas.
Primename, kad D. Trumpas neslėpė susijaudinimo, jog buvo taip gražiai sutiktas.
„Tai tikrai vienas didžiausių mano gyvenimo pagarbos ženklų – tokia pagarba jums ir jūsų šaliai“, – sakė D. Trumpas.
