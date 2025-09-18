Paaiškėjo, kaip C. Middleton ruošėsi priimti M. Trump: iš anksto planavo, kaip išvengti „konflikto“

Velso princesė kartu su karaliene Camilla itin kruopščiai ruošėsi, kad per prezidento valstybinį vizitą neturėtų stiliaus „konflikto“, pasakoja rūmų šaltinis.
Monarchė siekė neatrodyti taip pat arba panašiai, kaip pirmoji ponia.
Trečiadienį Vindzoro pilyje vyko iškilmingas susitikimas su Trumpo pora, lydimas pompastiškų ceremonijų.
Pirmieji svečius prie sraigtasparnio pasitiko princas Williamas ir princesė Catherine, netrukus juos pasveikino ir karalius Karolis III su Camilla.
Vakare Vindzoro pilyje buvo surengtas iškilmingas valstybinis banketas. Pasak buvusio liokajaus Granto Harroldo, tokios šventės yra ruošiamos mėnesiais iš anksto – derinami meniu, protokolas, bet ir aprangos detalės.
„Kate ir Camillos komandos visada susisiekia su Pirmosios ponios atstovais, kad išsiaiškintų, kokią spalvą ji ketina vilkėti,“ – paaiškino Harroldas.
Pasak jo, karalienė Elizabeth II dažniausiai rinkdavosi baltą, Camilla taip pat linkusi prie neutralių tonų, o Kate, kaip modernesnė, mėgsta ryškesnes spalvas.
„Jeigu dvi viešnios vilkės baltai – nesvarbu. Bet jei abi pasirinks tą pačią mėlynos atspalvį, gali kilti keblumų“, – sakė jis.
Atvykęs į susitikimą D. Trumpas, pasak lūpų skaitytojo Jeremy Freemano, iškart pagyrė Catherine: „Jūs tokia graži, tikrai.“
Vėliau procesijoje karalius ir prezidentas važiavo karieta, o Camilla ir Melania – kita, iš paskos sekė Williamas su Catherine.
