Paaiškėjo valstybinio banketo meniu: tai, ką valgė britų monarchai ir D. Trumpas – pribloškia

Valstybinis banketas – tikras valstybinio vizito perlas, spindintis reginys, kupinas kalbų, karališkų tostų, trimitų fanfarų bei ištaigingų patiekalų ir vynų.
Tai diplomatinė prabanga, patiekiama kartu su rafinuotu meniu – stiklo, sidabro ir šilko ansamblis, skirtas priversti svečią, tokį kaip prezidentą D. Trumpą, pasijusti ypatingu.
Šv. Jurgio menė Vindzoro pilyje priminė ir viduramžių puotą, ir „Hario Poterio“ filmą – didinga aplinka, kurioje uniformuoti rūmų tarnai veikė taip preciziškai, kaip ir dieną parade žygiavę kariai, rašo BBC.
Stalai atrodė stulbinamai tvarkingi: kiekvienam svečiui po penkias taures, o prieš 160 svečių – net 1 452 sidabro įrankiai.
Trumpo vizito meniu, pateiktas prancūzų kalba, skambėjo taip:
Hamšyro pipirnių panakota su parmezano sausainiu ir putpelės kiaušinio salotomis;
Ekologiškos Norfolko vištienos balotinas, apvyniotas cukinijomis ir patiektas su čiobrelių bei pikantiška sultimi;
Vanilinės ledų bombos desertas su Kento aviečių sorbeto įdaru ir lengvai virtomis Viktorijos slyvomis.
Vyno sąrašas buvo ne mažiau įspūdingas:
Wiston Estate, Cuvée, 2016;
Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018;
Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000;
Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998.
Po vakarienės patiekti gėrimai buvo kupini simbolikos: 1945-ųjų metų porto vynas – pagerbiant tai, kad Trumpas buvo 45-asis JAV prezidentas (nors pats alkoholio nevartoja), ir 1912-ųjų konjakas – jo škotės motinos gimimo metų derlius.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinė Karalystėvizitas
Rodyti daugiau žymių