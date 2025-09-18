Po kraupaus ukrainietės nužudymo – skandalas: garsus reperis vaizdo klipe atkūrė tragediją

Iš Klivlando kilęs reperis pats režisavo vaizdo klipą ir pats jame pasirodė. Ten jis pavaizdavo alternatyvią įvykio versiją, kuri baigėsi laimingai.
Klipe reperis sėdėjo tame pačiame traukinyje, kuriame įvyko išpuolis prieš ukrainietę – jis vilkėjo juodą džemperį su gobtuvu ir sėdėjo šalia aktoriaus, kuris įkūnijo merginos žudiką Decarlosą Browną.
Vaizdo klipe buvo pavaizduota ir I. Zarucka, kurią suvadino identiškus marškinėlius ir kepurę dėvėjusi aktorė.
Beje, atlikėjo sukurtas klipas prasidėjo šokiruojančiu naujienų reportažo įrašu, kur pavaizduota reali medžiaga iš tragiško išpuolio.
Vėliau alternatyvioje istorijoje vaizduojama, kaip raudoną džemperį vilkintis vyras išsitraukia peilį ir bando subadyti moterį. Tačiau tam kelią užkerta reperis, kuris sugriebia vyro ranką ir jį išveda iš traukinio.
Visgi pasirodžius šiam muzikiniam klipui, reperis sulaukė kontraversiškų komentarų. Internautai buvo pasipiktinę, kad imituojamas šis kraupus išpuolis.
Kai kurie internautai reperį vadino „išprotėjusiu“ ir tikino, kad tokiu būdu jis tik siekia išpopuliarinti savo muziką ir gauti naudos.
Visgi didelė dalis internautų dėkojo reperiui, kad jis atkreipė dėmesį į šią tragediją.
„Jis kažką pajuto širdyje ir panaudojo savo balsą, pagarba“, – rašė vienas internautas.
„DaBaby“ ką tik pelnė milžinišką mano pagarbą. Ačiū, kad išdrįsai atkreipti dėmesį į šią tragediją. Savo balso naudojimas geriems tikslams yra nuostabu“, – pridūrė kitas.
Primename, kad 23-ejų ukrainietė I. Zarucka buvo mirtinai subadyta rugpjūčio 22-ąją, traukinyje. Dėl nužudymo kaltinamas D. Brownas.