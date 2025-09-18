Stabdoma populiarios Jimmy Kimmelio JAV pokalbių laidos transliacija

ABC nenurodė, kurios būtent remarkos paskatino sustabdyti laidos transliacijas, tačiau teigė, kad jos susijusios su J. Kimmelio komentarais apie Ch. Kirką, kuris praėjusią savaitę buvo nušautas Jutos valstijoje.
Savo laidoje J. Kimmelis užsiminė, kad įtariamasis šaulys Tyleris Robinsonas galėjo būti susijęs su D. Trumpo judėjimu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA).
Laidos prodiuserių kompanija J. Kimmelio pastabas pavadino „įžeidžiančiomis ir netaktiškomis kritiniu mūsų nacionalinio politinio diskurso metu“. Kol kas neaišku, ar laida vėl pasirodys eteryje.
Šis incidentas JAV pakurstė diskusijas apie tai, kaip galima kalbėti apie Ch. Kirko mirtį. Jo griežtos konservatyvios pažiūros labai skaldė visuomenę, o kritikai teigia, kad D. Trumpo administracijos grasinimai imtis veiksmų prieš komentatorius reiškia, kad spaudos ir žodžio laisvės šalyje pamažu ỹra.
D. Trumpas pareiškė, kad transliuotojo ABC sprendimas nutraukti vėlyvojo vakaro laidos transliacijas yra „puiki žinia Amerikai“, o savo platformoje „Truth Social“ teigė, kad „Kimmelis turi NULI talento“.
„Sveikinu ABC, kad pagaliau išdrįso padaryti tai, ką reikėjo padaryti“, – rašė jis ir paragino „NBC News“ atleisti ir pokalbių laidų vedėjus Sethą Meyersą ir Jimmy Falloną.
Sprendimas nutraukti šią laidą – vis didėjančio spaudimo, kurį patiria vėlyvo vakaro televizija, dalis. Transliuotojas CBS jau yra atsisakęs Stepheno Colberto – dar vieno garsaus, D. Trumpą dažnai kritikuojančio laidų vedėjo.
J. Kimmelis, S. Colbertas ir tokie laidų vedėjai kaip S. Meyersas, J. Fallonas ir Johnas Oliveris dažnai pajuokia respublikoną prezidentą, politinį melą atskleisdami savo komiškomis replikomis.
Prezidentas yra ne kartą užsipuolęs S. Colbertą ir J. Kimmelį, kurių aštrius juokelius ir satyrą daugelis apžvalgininkų laiko viena iš nedaugelio atsvarų Baltųjų rūmų skleidžiamai žiniai.
JAVŽmogžudystėJimmy Kimmelas
