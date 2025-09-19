Sutapimas ar kruopščiai suplanuotas žingsnis? Pasaulis stebisi M. Trump ir karalienės Camillos suknelių pasirinkimu

Karalienė Camilla pasirinko sodrios mėlynos spalvos suknelę, kurią papildė išskirtiniu vėriniu ir sage. Tuo tarpu JAV prezidento žmona vilkėjo ryškiai geltoną suknelę, kurią perjuosė šviesus rožinis dirželis.
Užsienio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose sklando svarstymai, kad tokį derinį moterys pasirinko neatsiktinai – taip norėdamos parodyti palaikymą Ukrainai.
Tiesa, nei karališkoji šeima, nei JAV vadovai nepatvirtino, kad tarp suknelių ir Ukrainos vėliavos spalvų yra sąsaja.
Naujienų portalas Lrytas jau skelbė, kad valstybinio banketo metu M. Trump stebino savo išvaizda pasirinkusi itin ryškų įvaizdį.
ji pasipuošė ryškiai geltona „Carolina Herrera“ suknele, prie kurios priderino alyvinės spalvos diržą ir žalius auskarus.
Visgi toks įvaizdis patiko ne visiems – kol kai kurie gyrė geltoną suknelę, kiti kraipė galvas dėl pasirinktos suknelės ir spalvų.
„Atsiprašau, bet man nepatinka geltona Melanios suknelė“, – rašė vienas internautas.
„Ar Melania tapo akla spalvoms? Geltona suknelė, rožinis diržas, smaragdo spalvos auskarai?“, – stebėjosi kitas.
