Paaiškėjo, kieno palaikai aptikti garsaus dainininko bagažinėje: viena detalė kelia šiurpą

Nors aukos identifikavimas užtruko, pagaliau buvo nustatyta tapatybė.
Paaiškėjo, kad suiręs kūnas – vos penkiolikos metų merginos, vardu Celeste Rivas. Apie jos dingimą buvo paskelbta dar 2024 m.
Kol kas tiksli mirties priežastis nėra atskleista, nes laukia tolesnis tyrimas.
Skelbiama, kad kūnas buvo rastas priekiniame bagažinės skyriuje, supakuotas į plastikinį maišą.
Kaip skelbė medicinos ekspertai, tikėtina, kad kūnas automobilyje prabuvo ilgą laiką prieš jį surandant.
Nors oficialiai socialiniame tinkle „TikTok“ išgarsėjęs atlikėjas d4vd nėra apkaltintas ar įtariamas dėl šio įvykio, tyrėjai atkreipė dėmesį į kai kurias aplinkybes.
Klausimus kelia tai, kad tiek Celeste, tiek d4vd turi tą patį tatuiruotės ženklą ant dešiniojo smiliaus piršto. Tai – žodis „Shhh...“.
Be to, velionės mama patvirtino, kad jos dukra iš tiesų turėjo draugą vardu David.
Primename, kad Los Andželo policija buvo iškviesta į aikštelę „North Mansfield Avenue“ gatvėje dėl „stipraus kvapo, sklindančio iš automobilio“, rašoma policijos pranešime.
Teisėsaugos šaltiniai „NBC News“ tada sakė, kad palaikai buvo neatpažįstami, todėl aukos identifikavimas užtruks.
Los Andželo policijos vadovas Robertas Petersas televizijai sakė, kad automobilis aikštelėje stovėjo kelias dienas. Vaizdo įraše matyti, kaip aplink automobilį nutiesta geltona policijos juosta.
Atstovas „NBC News“ pranešė, kad d4vd „buvo informuotas apie tai, kas įvyko, ir nors jis tebėra gastrolėse, visiškai bendradarbiauja su pareigūnais“.
Atlikėjas d4vd tuo metu koncertavo su savo „Withered World Tour“, tačiau visus planus teko atšaukti.
„Universal Music Group“, kuriai priklauso „Interscope Records“, klausimus nukreipė D4vd advokatui. Pastarasis kol kas neatsakė į žurnalistų prašymus pakomentuoti.
Tesla automobilispalaikaiNelaimė
