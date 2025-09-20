Supermodelis Bella Hadid kovoja su gyvybei pavojinga liga: vaizdai iš ligoninės sukrečia

Jos mama televizijos žvaigždė Yolanda Hadid socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė širdį verianti įrašą, kuriame matyti, kaip Bella išgyvena ligos paūmėjimą ir gydymo procesą.
Vienoje nuotraukoje Yolanda užfiksuota švelniai apkabinusi savo jauniausią dukrą, gulinčią ligoninės lovoje, prijungtą prie kelių lašinių ir medicininės aparatūros.
Kitose kadruose 28-erių manekenė užfiksuota prijungta prie deguonies aparato, visas kūnas apvyniotas drėgnais rankšluosčiais, o dar viename – pavaizduotas daugybė vaistų, kuriuos jai tenka vartoti, kad suvaldytų ligos simptomus.
„Kaip suprasite matydami, kaip mano Bella tyliai kovoja, tai palietė giliausią mano bejėgiškumo branduolį. Lėtinės neurologinės Laimo ligos nematoma negalia – tai, ką sunku paaiškinti ar suprasti kitiems.
Stengiuosi rodyti pavyzdį mūsų kelyje per Laimo ligą, bet mano pačios skausmas neprilygsta tam, ką jaučiu matydama, kaip kenčia mano kūdikis.
Po daugelio metų nustojau dalintis savo asmenine istorija, nes man reikėjo energijos posūkio – laiko susitelkti į gydymą, o ne sugerti kitų nuomones apie mano kelią.
Vis dėlto aš esu savo sveikatos vadovė, ir po penkiolikos metų ieškojimų visame pasaulyje vis dar esu pasiryžusi rasti gydymą, kuris būtų prieinamas visiems.
Tikiuosi greitai pasidalyti su jumis ir Laimo bendruomene viskuo, ką išmokome ir kur buvome, vos tik laboratorijų rezultatai patvirtins mūsų pergalę.
Mano gražioji Bellita,
Tu esi be galo drąsi. Nė vienas vaikas neturėtų kentėti savo kūne nuo nepagydomos lėtinės ligos.
Aš žaviuosi tavo ryžtu ir noru tęsti kovą dėl sveikatos, nepaisant nesuskaičiuojamų kliūčių, kurias teko įveikti.
Nėra žodžių, pakankamai didelių, kad apibūdintų tą tamsą, skausmą ir nežinomą pragarą, kuriame gyvenai nuo pat savo diagnozės 2013-aisiais.
Tu ne gyvenai – tu mokaisi egzistuoti savo paralyžiuotų minčių kalėjime.
Aš taip didžiuojuosi kovotoja, kurią matau tavyje. Tu nesi viena – pažadu stovėti šalia kiekviename žingsnyje, nesvarbu, kiek laiko tai truks.
Tu įveikei dar vieną gydymo mėnesį, ir aš žinau, kad Dievas geras, stebuklai nutinka kasdien. Meldžiuosi už tavo greitą pasveikimą, mano meile.
Ši liga parklupdė mus ant kelių, bet mes visada pakylame. Mes ir toliau kovosime už geresnes dienas – kartu. Tu esi išgyvenusi…
Aš tave taip myliu, mano bebaimė kovotoja“, – rašė Bellos mama.
