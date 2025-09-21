Su daugiau nei 1000 vyrų permiegojusi B. Blue užpulta naktiniame klube: liudininkai papasakojo, kas vyko

Teigiama, kad moteris, stovėjusi eilėje susitikti su 26-erių žvaigžde, smogė jai į žandikaulį Šefildo „Onyx“ naktiniame klube.
Šis renginys buvo dalis Bonnie Blue turo po Didžiosios Britanijos universitetus, pavadinto „Barely Legal“.
Naktiniai klubai ir renginių erdvės priėmė kontraversiškai vertinamą žvaigždę, siūlydami „interaktyvius mini žaidimus“ ir energingus DJ pasirodymus, tačiau griežtai draudė bet kokį seksualinį elgesį.
Nepaisant sėkmingo renginio, praėjusią naktį, Lydso Trinity universitete, vakaras virto chaosu – vos po 40 minučių nuo B.Bonnie pasirodymo klube 1 val. nakties.
„Mačiau moterį, kuri kalbėjosi su savo drauge, stovėdama šalia Bonnie Blue. Ji atsisuko į Bonnie, vėl nusisuko į savo draugę ir staiga smogė jai tiesiai į žandikaulį“, – kalbėjo liudininkai.
Gerbėjų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip policija sulaiko įtariamuosius klubo išorėje, praneša Yorkshire Live.
Prieš incidentą Bonnie Blue į „Onyx“ naktinį klubą atvyko penktadienio naktį apie 1 valandą, o „Bang Bus“ buvo pastatytas kiek tolėliau, Fitzwilliamo gatvėje.
Vaizdo įrašai užfiksavo ilgas eiles ir gausias saugumo pajėgas, susirinkusias jai atvykus. Kitas liudininkas apibūdino atmosferą prieš užpuolimą kaip „nepaprastai įtemptą“.
suaugusiemsErotikaFilmai
Rodyti daugiau žymių