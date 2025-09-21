Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Su daugiau nei 1000 vyrų permiegojusi B. Blue užpulta naktiniame klube: liudininkai papasakojo, kas vyko

2025 m. rugsėjo 21 d. 16:52
Lrytas.lt
Skandalingoji „Only Fans“ žvaigždė Bonnie Blue – vėl skandale. Suaugusiųjų filmų žvaigždei buvo trenkta per veidą naktiniame klube per vakarėlį.
Daugiau nuotraukų (10)
Teigiama, kad moteris, stovėjusi eilėje susitikti su 26-erių žvaigžde, smogė jai į žandikaulį Šefildo „Onyx“ naktiniame klube.
Šis renginys buvo dalis Bonnie Blue turo po Didžiosios Britanijos universitetus, pavadinto „Barely Legal“.
Naktiniai klubai ir renginių erdvės priėmė kontraversiškai vertinamą žvaigždę, siūlydami „interaktyvius mini žaidimus“ ir energingus DJ pasirodymus, tačiau griežtai draudė bet kokį seksualinį elgesį.
Nepaisant sėkmingo renginio, praėjusią naktį, Lydso Trinity universitete, vakaras virto chaosu – vos po 40 minučių nuo B.Bonnie pasirodymo klube 1 val. nakties.
„Mačiau moterį, kuri kalbėjosi su savo drauge, stovėdama šalia Bonnie Blue. Ji atsisuko į Bonnie, vėl nusisuko į savo draugę ir staiga smogė jai tiesiai į žandikaulį“, – kalbėjo liudininkai.
Gerbėjų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kaip policija sulaiko įtariamuosius klubo išorėje, praneša Yorkshire Live.
Prieš incidentą Bonnie Blue į „Onyx“ naktinį klubą atvyko penktadienio naktį apie 1 valandą, o „Bang Bus“ buvo pastatytas kiek tolėliau, Fitzwilliamo gatvėje.
Vaizdo įrašai užfiksavo ilgas eiles ir gausias saugumo pajėgas, susirinkusias jai atvykus. Kitas liudininkas apibūdino atmosferą prieš užpuolimą kaip „nepaprastai įtemptą“.
suaugusiemsErotikaFilmai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.