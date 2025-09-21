Labiausiai išsitatuiravęs Brazilijos žmogus ryžosi pribloškiantiems pokyčiams: skausmus kenčia dėl kilnaus tikslo

Leandro de Souza iš Bagės miesto (Rio Grande do Sul valstijoje) pirmąją tatuiruotę pasidarė vos 13-os. Laikui bėgant rašalu jis padengė net 95 procentus kūno ir 2023 m. Santa Rosos tarptautinėje tatuiruočių parodoje oficialiai buvo pripažintas labiausiai tatuiruotu Brazilijos vyru.
36-erių fotografas yra sakęs, kad išvaizda jam kėlė daug sunkumų ieškant darbo – vienu metu jis net buvo priverstas glaustis prieglaudoje.
Tačiau prieš dvejus metus L. de Souza priėmė evangelikų tikėjimą ir ėmė kitaip žvelgti į savo kūną. Nuo tada jis nuosekliai dokumentuoja skausmingą tatuiruočių šalinimo procesą „Instagram“.
„Aš jaučiausi blogai, tai manęs nebeatspindėjo, Tai buvo pasaulis, kupinas pertekliaus, kuris man daugiau nieko nedavė. Atėjo laikas, kai pasijutau lyg cirko atrakcija“, – yra sakęs jis.
Praėjusį ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., socialiniuose tinkluose vyras pasidalijo savo veido nuotrauka po dar vienos tatuiruočių šalinimo procedūros – kartu įkėlė ir seną kadrą, kuriame visas jo veidas dar buvo nusėtas tatuiruotėmis.
Tai jau penktoji procedūra, atlikta nemokamai „Hello Tattoo“ studijoje San Paulo valstijoje.
Studija „Instagram“ įraše pabrėžė, kad L. de Souza prarado pasitikėjimą savimi po kalėjimo, priklausomybės nuo narkotikų ir gyvenimo gatvėse.
„Svarbu atsiminti: tatuiruotės neapibrėžia žmogaus charakterio. Gyvenimą keičia pasirinkimai, pastangos ir ryžtas eiti pirmyn. Šalinimas – tik išorinis daug gilesnio vidinio virsmo atspindys,“ – rašė meistrai.
Vyras spėja, jog visam kūnui prireiks net aštuonių procedūrų. Kiekvieną kartą jis naudoja tepalus, ledą ir tikina, kad fiziniai pratimai pagreitina gijimą.
„Jeigu žmogus skundžiasi skausmu šalinant mažą tatuiruotę nuo piršto, įsivaizduokit viso veido sesiją su trimis lazeriais! Skauda baisiai, nesvarbu, kiek naudojama nuskausminamųjų. Bet tai kaina už praeities sprendimus,“ – kalbėjo jis.
Leandro kelias į priklausomybes prasidėjo 25-erių, po skyrybų su žmona. Prieglaudoje, ieškodamas pagalbos dėl narkotikų, jis sutiko moterį, kuri jį supažindino su tikėjimu, ir tai atvedė prie atsivertimo.
Šiandien jis stengiasi susigrąžinti normalų gyvenimą – ieško oficialaus darbo, kad galėtų mokėti išlaikymą sūnui bei atgauti savo senyvos motinos globą, kuri dabar yra slaugos namuose.
„Gerai pagalvokit prieš darydamiesi veido tatuiruotes – aš jų gailiuosi. Anksčiau gyvenau tatuiruočių pasaulyje, pats jų dariausi nemokamai, net gaudavau už tai pinigų. Bet šiandien nebetatuiruoju. Aš neteisiu kitų, bet po krikšto ir atsivertimo atsirado svarbesnių dalykų“, – sakė jis.