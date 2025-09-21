Neseniai tėvu tapęs Čilės prezidentas nustebino atvirumu: parodė, ką reiškia auginti vaiką

Savo „Instagram“ paskyroje vyras pasidalijo stebinančiu ir itin atviru kadru iš kasdienybės.
Paviešintoje nuotraukoje G. Boricas pozavo su neseniai gimusia dukra Violeta.
Politikas labai atvirai parodė, ką reiškia būti tėvu – jis rankose laikė dukrą, kuri ant jo ką tik atpylė.
Nepaisant to, vyras meiliai šypsojosi ir nusprendė įamžinti šią akimirką.
Internautai buvo sužavėti politiko atvirumu ir stebėjosi, koks puikus tėvas jis atrodo.
Visgi atsirado ir tokių, kurie į šį įrašą žiūrėjo kreivai – jie klausė, kodėl politikas viešina tokias akimirkas.
Primename, kad G. Boricas su savo mylimąja Paula Carrasco dukros Violetos susilaukė liepos pabaigoje. Naujieną apie dukros gimimą jis pranešė liepos 26-ąją.
G. Boricas yra pirmasis Čilės prezidentas per daugiau nei devynis dešimtmečius, tapęs tėvu savo kadencijos metu.
Liepos pabaigoje jis pranešė, kad pasiima tėvystės atostogas, nes nori pabūti su savo dukra.