Paris Hilton pripažino namuose turinti neįprastą kambarį: jo paskirtis atima žadą

Žinoma moteris atskeidė, kad turi atskirą kambarį savo... didžiulei akinių nuo saulės kolekcijai.
Apie tai ji prabilo neseniai duotame interviu „The Times“.
Aktorė tikino, kad jos akinių kolekcija su kiekvienais metais tik auga ir dabar joje yra apie 10 tūkst. porų.
Nors anksčiau ji mėgo didelius, apvalius „Dior“ akinius, dabar ji labiau mėgsta Karlo Lagerfeldo katės akių stiliaus akinius.
Toks kambarys P. Hilton – tik maža erdvė jos namuose. Naujieji Beverli Hilso rūmai, kuriuos ji neseniai įsigijo už 63 mln. dolerių, yra daugiau nei 30 tūkst. kvadratinių pėdų (apie 2,8 kv. metrų) ploto.
Beje, kambarys akiniams – ne vienintelė neįprasta erdvė, kurią ji turi įsirengusi namuose.
Žvaigždė taip pat turi privatų SPA centrą su moderniausiomis technologijomis, kuriame gali puoselėti savo grožį.
