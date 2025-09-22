Harry Styles Berlyne pademonstravo neeilinius sportinius sugebėjimus

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Britų dainininkas ir dainų autorius Harry Stylesas (31 m.) nustebino gerbėjus – rugsėjo 21-ąją Berlyno maratoną jis įveikė per mažiau nei tris valandas, skelbia „The Guardian“.
31-erių buvęs „One Direction“ narys prisijungė prie daugiau nei 55 tūkst. bėgikų greičiausioje pasaulio maratono trasoje. Kaip pranešama, atlikėjas startavo pasivadinęs slapyvardžiu Sted Sarandos.
Dar prieš startą jis buvo pastebėtas bėgiojantis Berlyne, o po finišo įsiamžino kartu su dukartiniu paralimpiniu čempionu Richardu Whiteheadu, šiemet užsibrėžusiu įveikti 20 maratonų. Ši nuotrauka netrukus atsidūrė „Instagram“.
„2.58 Berlyne su savo draugu!! Gal kas jį pažįsta!“ – šalia nuotraukos su atlikėju rašė R. Whiteheadas.
Su galvos juosta ir akiniais nuo saulės H. Stylesas, kaip nurodyta oficialiuose varžybų rezultatuose, finišą pasiekė per 2 val. 59 min. 13 sek.
Šiuo rezultatu H. Stylesas gerokai pagerino savo ankstesnį laiką – 3:24:07, pasiektą Tokijo maratone, kurį jis įveikė kovo mėnesį.
Maratono nugalėtoju tapo Kenijos sportininkas Sabastian Sawe, distanciją įveikęs per 2:02:16.
