Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Jimmy Kimmelio laida grįžta į eterį

2025 m. rugsėjo 22 d. 23:02
Lrytas.lt
„Disney“ pirmadienį paskelbė, kad populiari vakaro pokalbių laida „Jimmy Kimmel Live!“ jau antradienį grįš į eterį.
Daugiau nuotraukų (1)
Toks sprendimas priimtas praėjus beveik savaitei po to, kai ABC pranešė neterminuotai stabdanti laidą. Laida buvo sustabdyta iškart po to, kai vedėjas susiejo konservatyvaus aktyvisto Charlie Kirk’o žudiko veiksmus su Donaldo Trumpo MAGA judėjimu.
„Praėjusį trečiadienį nusprendėme stabdyti laidos gamybą, kad dar labiau neįaudrintume įtemptos situacijos itin jautriu momentu mūsų šaliai. Manėme, kad kai kurie komentarai buvo ne laiku ir nepakankamai jautrūs. Pastarosiomis dienomis turėjome atvirų pokalbių su Jimmy ir po jų nusprendėme, kad laida antradienį sugrįš į eterį“, – teigiama „Disney“ pranešime.
Laidos sustabdymas sukėlė diskusijas apie žodžio laisvę JAV, ypač dabartinėje D. Trumpo prezidentavimo aplinkoje. Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras netgi užsiminė, kad ABC licencija gali būti peržiūrėta.
Sprendimas iš karto buvo palygintas su CBS „The Late Show With Stephen Colbert“ atšaukimu liepą. Kritikai įžvelgia, kad prezidento įtaka žiniasklaidai virto cenzūros forma.
D. Trumpas jau kurį laiką stiprina spaudimą žiniasklaidos bendrovėms – antraisiais jo kadencijos metais tai lydėjo rezonansiniai šmeižto ieškiniai, visuomeninių transliuotojų finansavimo mažinimas bei FCC kišimasis. Ypač prezidentas taikėsi į ABC ir NBC, kaltindamas jas „nesąžininga respublikonų ir/ar konservatorių kritika“.
J. Kimmelį po laidos sustabdymo viešai palaikė dabartiniai ir buvę vakaro laidų vedėjai, tarp jų Stephenas Colbertas ir Davidas Lettermanas. Buvęs „Disney“ vadovas Michaelas Eisneris apkaltino FCC bandymais gąsdinti ABC.
Jimmy KimmelasDisneypokalbių laida
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.