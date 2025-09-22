Jimmy Kimmelio laida grįžta į eterį

Toks sprendimas priimtas praėjus beveik savaitei po to, kai ABC pranešė neterminuotai stabdanti laidą. Laida buvo sustabdyta iškart po to, kai vedėjas susiejo konservatyvaus aktyvisto Charlie Kirk’o žudiko veiksmus su Donaldo Trumpo MAGA judėjimu.
„Praėjusį trečiadienį nusprendėme stabdyti laidos gamybą, kad dar labiau neįaudrintume įtemptos situacijos itin jautriu momentu mūsų šaliai. Manėme, kad kai kurie komentarai buvo ne laiku ir nepakankamai jautrūs. Pastarosiomis dienomis turėjome atvirų pokalbių su Jimmy ir po jų nusprendėme, kad laida antradienį sugrįš į eterį“, – teigiama „Disney“ pranešime.
Laidos sustabdymas sukėlė diskusijas apie žodžio laisvę JAV, ypač dabartinėje D. Trumpo prezidentavimo aplinkoje. Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras netgi užsiminė, kad ABC licencija gali būti peržiūrėta.
Sprendimas iš karto buvo palygintas su CBS „The Late Show With Stephen Colbert“ atšaukimu liepą. Kritikai įžvelgia, kad prezidento įtaka žiniasklaidai virto cenzūros forma.
D. Trumpas jau kurį laiką stiprina spaudimą žiniasklaidos bendrovėms – antraisiais jo kadencijos metais tai lydėjo rezonansiniai šmeižto ieškiniai, visuomeninių transliuotojų finansavimo mažinimas bei FCC kišimasis. Ypač prezidentas taikėsi į ABC ir NBC, kaltindamas jas „nesąžininga respublikonų ir/ar konservatorių kritika“.
J. Kimmelį po laidos sustabdymo viešai palaikė dabartiniai ir buvę vakaro laidų vedėjai, tarp jų Stephenas Colbertas ir Davidas Lettermanas. Buvęs „Disney“ vadovas Michaelas Eisneris apkaltino FCC bandymais gąsdinti ABC.
