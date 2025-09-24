Aiškėja naujos detalės: K. Cabot vyras tame pačiame koncerte buvo su nauja mergina

Trumpas vaizdo įrašas atskleidė, kad pastarieji mezga slaptą romaną.
Pasklidus vaizdo įrašui, A. Byrono laukė dideli pokyčiai gyvenime. Jis ne tik pasitraukė iš vadovo pareigų įmonėje „Astronomer“, bet ir užbaigė santykius su žmona.
Savo ruožtu per naktį išpopuliarėjusi K. Cabot inicijavo skyrybas su savo vyru Andrew Cabotu.
Praėjus kiek laiko po skandalo, aiškėja naujos intriguojančios detalės.
Pasirodo, buvęs K. Cabot vyras buvo tame pačiame koncerte, nuo kurio ir prasidėjo šis skandalas.
Kaip skelbė „The Mirror“, šaltinių teigimu, tuo metu Andrew jau buvo nutolęs nuo Kristin ir tame pačiame koncerte dalyvavo su nauja mergina.
Skelbiama, kad jau kelias savaites prieš incidentą pora buvo išsiskyrę ir gyveno atskirai.
Be to, šaltinis patvirtino, kad Kristin ir Andrew išsiskyrimas buvo taikus.
„Tai nebuvo taip, kad ji būtų prigauta išdavinėjanti savo vyrą, tai nebuvo kažkoks romanas. Ji visiškai pripažįsta, kad apkabinimas buvo nederamas, bet tai ir buvo vienintelis netinkamas dalykas, kurį ji padarė“, – aiškino šaltinis.
Primename, kad Kristin rugpjūčio 13 d. pateikė skyrybų prašymą. Tuo tarpu generalinis direktorius Andy, kaip teigiama, taip pat jau buvo išsiskyręs su žmona, bet neoficialiai.
Primename, kad Kristin buvo nufilmuota savo viršininko glėbyje, tačiau vos tik kamera į juos atsisuko ir jie pasirodė ekranuose, ji nustebusi prisidengė burną rankomis, o tada abu bandė išvengti dėmesio.
Grupės „Coldplay“ lyderis Chrisas Martinas šį incidentą priėmė su humoru, svarstydamas, ar pora mezga romaną, ar tiesiog nustebo patekusi į ekranus.
Netrukus po to A. Byron atsistatydino, o Kristin, kuri buvo pasiėmusi ilgesnes atostogas, galiausiai taip pat pasitraukė iš darbo personalo skyriuje.