Catherine Middleton princui Harry pasiuntė neraminančią žinutę

Pasak Duncano, dabar būtent princas Harry turėtų žengti pirmą žingsnį, jei nori atkurti santykius su broliu princu Williamu ir jo žmona.
Nors Sasekso hercogas, atrodo, jau sušildė santykius su savo tėvu karaliumi Karoliu III, jo ryšys su Velso princese išlieka akivaizdžiai šaltas.
Tai geriausiai atskleidė Catherine tyla per Harry gimtadienį praėjusią savaitę.
Rugsėjo 15-ąją Harry šventė 41-ąjį gimtadienį – praėjus vos keliomis dienomis po istorinio 54 minučių trukmės susitikimo su tėvu „Clarence House“ rezidencijoje.
Tai buvo pirmas jų akis į akį pokalbis per 19 mėnesių ir, anot „The Mirror“, svarbus žingsnis atkuriant šeimos ryšius. Tačiau jokių ženklų, kad santykiai su broliu ar jo žmona būtų atšilę, kol kas nematyti.
„Keitės tylėjimas pasakė daugiau nei tūkstantis žodžių,“ – žurnalui sakė D. Larcombe’as.
Jis paaiškino, kad dėl griežtų rūmų protokolų pora gali reikšti savo jausmus tik subtiliomis užuominomis, ir šiuo atveju jų tyla kalbėjo pati už save.
„Nei Catherine, ne Williamas negali viešai komentuoti apie Harry ir Meghan,“ – pridūrė jis.
Harry, kuris yra užsiminęs apie norą atsivežti vaikus į Jungtinę Karalystę ir leisti jiems užmegzti artimesnius ryšius su britų giminaičiais, esą siekia užglaistyti senas žaizdas.
„Manau, Harry norėtų, kad Williamas ir Catherine atleistų jam ir Meghan,“ – teigė D.Larcombe’as.
Praėjusiais metais, minint Harry 40-ąjį gimtadienį, tiek Karolis, tiek Williamas ir Catherine viešai siuntė sveikinimus.
Karališkosios šeimos oficiali paskyra tada rašė: „Linkime Sasekso hercogui laimingo 40-ojo gimtadienio!“, o šią žinutę pakartojo ir Velso princo bei princesės bendras profilis. Tačiau šiemet – kurtinanti tyla.
Kai kas tai aiškina tuo, kad šiemet nebuvo „apvalios“ sukakties, kiti – jog šeima buvo užsiėmusi dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo valstybinės viešnagės.
Vis dėlto D. Larcombe’as pabrėžia, kad demonstratyvi tyla ir faktas, jog per keturių dienų Harry viešnagę Britanijoje Williamas ir Catherine taip ir nesusitiko su juo, aiškiai rodo – jie nėra pasirengę atleisti.
