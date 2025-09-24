Mirė italų kino ikona Claudia Cardinale

C. Cardinale buvo viena iš trijų didžiųjų Italijos kino ikonų, kurioms taip pat priskiriamos Sophia Loren ir Gina Lollobrigida. Pastaruoju metu ji gyveno netoli Paryžiaus.
Apie aktorės mirtį cituodama C. Cardinale agento Laurento Savry žodžius pirmoji pranešė Prancūzijos naujienų agentūra AFP.
Per savo ilgą karjerą ji suvaidino daugiau nei 100 filmų ir pelnė aibę apdovanojimų, įskaitant Venecijos kino festivalio „Auksinį liūtą“ ir Berlinalės „Auksinį lokį“.
Tarptautinę šlovę C. Cardinale pelnė septintajame dešimtmetyje suvaidinusi tokiuose filmuose kaip Federico Fellini „8 1/2“, Luchino Visconti „Leopardas“ ir Sergio Leone‘ės klasikinis itališkas vesternas „Gerasis, blogasis ir bjaurusis“ („The Good, the Bad, and the Ugly“).
Atvykusi į Holivudą, ji vaidino kartu su svarbiausiais to meto aktoriais, tarp kurių buvo Marcello Mastroianni, Alainas Delonas, Johnas Wayne‘as ir Jeanas-Paulis Belmondo.
A. Giuli ją pavadino „viena iš didžiųjų visų laikų italų aktorių“.
Aktorės atminimą pagerbė ir jo kolegė Prancūzijoje Rachida Dati.
„Prancūzė širdyje, didžiųjų menininkų mūza, ji puikiai įkūnijo laisvę, stiprybę ir eleganciją“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė R. Dati, prisimindama C. Cardinale „žvilgsnį, balsą ir aurą, visiems laikams įėjusią į kino istoriją“.
Paskutiniaisiais gyvenimo metais C. Cardinale vaidindavo retai ir pasirodė vos keliose juostose. Pastaruoju metu ji atliko antraplanius vaidmenis platformos „Netflix“ 2020 m. kino filme „Sukčių miestas“ („Rogue City“) ir rafinuotoje 2022 m. dramoje „Atlaidumo sala“ („The Island of Forgiveness“).
C. Cardinale gimė 1938 m. balandžio 15 d. Tunise, imigrantų iš Sicilijos šeimoje. Užaugusi Tunise ji kalbėjo trimis kalbomis – prancūzų, arabų ir siciliečių. Kino diva kartą savo vaikystę šioje šiaurės Afrikos šalyje apibūdino kaip „aukso amžių“, kupiną „stebuklingų akimirkų“.
Žvaigždė kelerius metus gyveno su italų kino prodiuseriu Franco Cristaldi. Jos didelis globėjas ir meilė buvo režisierius ir kino prodiuseris Pasquale Squitieri, su kuriuo aktorė susilaukė dukters.
Savo memuaruose aktorė rašė, kad jos sūnus Patrickas Cristaldi, kurį ji visiems pristatinėjo kaip savo jaunesnįjį brolį, pasaulį išvydo po to, kai ji būdama jauna patyrė seksualinę prievartą.
C. Cardinale buvo ir moterų teisių aktyvistė. Būdama UNESCO ambasadorė, judėjimų „#MeToo“ ir „Time‘s Up“ rėmėja, ji pasisakė už laisvę, nepriklausomybę ir moterų apsisprendimo teisę.