Šokiruojančios 30-ies aktoriaus mirties aplinkybės jo vyrą privertė imtis veiksmų: padavė į teismą restoraną

Pasak ieškinio, kurį pateikė jo partneris Nicolas James Wilsonas, geriau žinomas kaip Scotty Dynamo, restoranų tinklo personalas nesuteikė būtinos pagalbos ir taip galėjo prisidėti prie tragedijos. Teigiama, kad M. Heslinui sukniubus, jo draugai nedelsdami šaukėsi pagalbos ir bandė suteikti pirmąją pagalbą, tačiau personalas stovėjo šalia ir nesiėmė jokių veiksmų.
Darbuotojai, kaip teigiama, laiku neatliko gaivinimo, o moterį, kuri mėgino padėti M. Heslinui, netgi jėga patraukė, neleisdami tęsti širdies masažo. Nors restorane buvo automatinis defibriliatorius, jis, kaip manoma, taip ir nebuvo panaudotas. Be to, kai draugai mėgino filmuoti incidentą, darbuotojai neva pareikalavo ištrinti įrašus ir net grasino.
Ieškinyje pateikiami kaltinimai dėl nesuteiktos pirmosios pagalbos, partnerystės praradimo, šiurkštaus aplaidumo bei netinkamo darbuotojų samdymo, mokymo ir priežiūros. J. Wilsonas siekia prisiteisti daugiau nei 30 tūkst. JAV dolerių žalos atlyginimo.
Po vyro mirties „Instagram“ jis rašė: „Michaelas buvo jaunas, puikios sveikatos, o gydytojai neturi paaiškinimo, kodėl tai nutiko. Jis buvo nuostabus, nesavanaudiškas, talentingas. Tikras angelas, kuriuo visi pasitikėjo, kuris visada padėdavo ir palaikydavo.“
M. Heslino netektis sukrėtė ne tik artimuosius, bet ir kino industriją – jis buvo laikomas perspektyviu jaunosios kartos aktoriumi.