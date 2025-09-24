Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Šokiruojančios 30-ies aktoriaus mirties aplinkybės jo vyrą privertė imtis veiksmų: padavė į teismą restoraną

2025 m. rugsėjo 24 d. 18:27
Lrytas.lt
Jungtinėse Valstijose kilo skandalas dėl tragiškos 30-mečio aktoriaus Michaelo Heslino mirties. Serialuose „Special Ops: Lioness“ ir filme „The Holiday Proposal Plan“ vaidinęs aktorius 2024 m. liepą mirė po savaitę trukusio gydymo ligoninėje, kai „Javier’s“ restorane, priklausančiame „ARIA Resort & Casino“ Las Vegase, patyrė staigų širdies smūgį.
Daugiau nuotraukų (4)
Pasak ieškinio, kurį pateikė jo partneris Nicolas James Wilsonas, geriau žinomas kaip Scotty Dynamo, restoranų tinklo personalas nesuteikė būtinos pagalbos ir taip galėjo prisidėti prie tragedijos. Teigiama, kad M. Heslinui sukniubus, jo draugai nedelsdami šaukėsi pagalbos ir bandė suteikti pirmąją pagalbą, tačiau personalas stovėjo šalia ir nesiėmė jokių veiksmų.
Darbuotojai, kaip teigiama, laiku neatliko gaivinimo, o moterį, kuri mėgino padėti M. Heslinui, netgi jėga patraukė, neleisdami tęsti širdies masažo. Nors restorane buvo automatinis defibriliatorius, jis, kaip manoma, taip ir nebuvo panaudotas. Be to, kai draugai mėgino filmuoti incidentą, darbuotojai neva pareikalavo ištrinti įrašus ir net grasino.
Ieškinyje pateikiami kaltinimai dėl nesuteiktos pirmosios pagalbos, partnerystės praradimo, šiurkštaus aplaidumo bei netinkamo darbuotojų samdymo, mokymo ir priežiūros. J. Wilsonas siekia prisiteisti daugiau nei 30 tūkst. JAV dolerių žalos atlyginimo.
Po vyro mirties „Instagram“ jis rašė: „Michaelas buvo jaunas, puikios sveikatos, o gydytojai neturi paaiškinimo, kodėl tai nutiko. Jis buvo nuostabus, nesavanaudiškas, talentingas. Tikras angelas, kuriuo visi pasitikėjo, kuris visada padėdavo ir palaikydavo.“
M. Heslino netektis sukrėtė ne tik artimuosius, bet ir kino industriją – jis buvo laikomas perspektyviu jaunosios kartos aktoriumi.
Mirtisieškinysaktorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.