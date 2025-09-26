Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Ant C. Middleton piršto – naujas ir jau penktas žiedas: kokią istoriją jie slepia?

2025 m. rugsėjo 26 d. 07:17
Lrytas.lt
Velso princesė Catherine Middleton (43 m.) neseniai susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu (79 m.) ir jo žmona Melania Trump (55 m.). Susitikimo metu elegantiškoji Catherine patraukė ne vieno akį – buvo aptarinėjamas jos nepriekaištingas stilius, išvaizda ir maniera.
Daugiau nuotraukų (16)
Šį kartą dėmesio centre atsidūrė jos įspūdingas žiedų komplektas, kurį neseniai papildė naujas, jau penktas, žiedas.
Jau ne kartą buvo atkreiptas dėmesys, kaip puikia jie dera tarpusavyje, tačiau tik nedaugelis žino, kokią gilią istoriją slepia šie 5 žiedai.
Pirmasis žiedas, besipuikuojantis ant hercogienės piršto, yra vestuvinis. Jis buvo pagamintas iš Velso aukso, dovanoto velionės karalienės Elžbietos.
Antrasis – jos sužadėtuvių žiedas, priklausęs velionei Velso princesei Dianai. Tai – 12 karatų safyro akmuo, apsuptas 14 apvalių deimantų, esantis 18 karatų baltame aukse.
Pastarojo vertė šiuo metu siekia daugiau nei 440 tūkst. eurų ir tai yra vienas žinomiausių žiedų pasaulyje.
Trečiasis – amžinybės žiedas, kurį jos vyras princas Williamas padovanojo po sūnaus George'o gimimo.
Ketvirtąjį žiedą praėjusiais metais ji gavo taip pat nuo princo Williamo – po to, kai baigė chemoterapiją.
O štai penktasis – pats naujausias – plonas deimantinis žiedas C. Middleton pirštą papuošė dar visai neseniai.
Nors princesė dar nekomentavo šio žiedo istorijos, manoma, kad tai yra jos vyro dovana, skirta paminėti ypatingą įvykį.
2025 m. balandžio 29 d. pora šventė 14-ąsias vestuvių metines Mull ir Ionos salose Škotijoje, tad gali būti, kad naujas žiedas buvo princo dovana žmonai šiai progai paminėti.
Kate MiddletonžiedaiAksesuarai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.