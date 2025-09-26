Ant C. Middleton piršto – naujas ir jau penktas žiedas: kokią istoriją jie slepia?

Šį kartą dėmesio centre atsidūrė jos įspūdingas žiedų komplektas, kurį neseniai papildė naujas, jau penktas, žiedas.
Jau ne kartą buvo atkreiptas dėmesys, kaip puikia jie dera tarpusavyje, tačiau tik nedaugelis žino, kokią gilią istoriją slepia šie 5 žiedai.
Pirmasis žiedas, besipuikuojantis ant hercogienės piršto, yra vestuvinis. Jis buvo pagamintas iš Velso aukso, dovanoto velionės karalienės Elžbietos.
Antrasis – jos sužadėtuvių žiedas, priklausęs velionei Velso princesei Dianai. Tai – 12 karatų safyro akmuo, apsuptas 14 apvalių deimantų, esantis 18 karatų baltame aukse.
Pastarojo vertė šiuo metu siekia daugiau nei 440 tūkst. eurų ir tai yra vienas žinomiausių žiedų pasaulyje.
Trečiasis – amžinybės žiedas, kurį jos vyras princas Williamas padovanojo po sūnaus George'o gimimo.
Ketvirtąjį žiedą praėjusiais metais ji gavo taip pat nuo princo Williamo – po to, kai baigė chemoterapiją.
O štai penktasis – pats naujausias – plonas deimantinis žiedas C. Middleton pirštą papuošė dar visai neseniai.
Nors princesė dar nekomentavo šio žiedo istorijos, manoma, kad tai yra jos vyro dovana, skirta paminėti ypatingą įvykį.
2025 m. balandžio 29 d. pora šventė 14-ąsias vestuvių metines Mull ir Ionos salose Škotijoje, tad gali būti, kad naujas žiedas buvo princo dovana žmonai šiai progai paminėti.
Kate MiddletonžiedaiAksesuarai
