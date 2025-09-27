Atskleista, kas dedasi už prabangių B. Spears namų durų: artimieji – šokiruoti

Pasak šaltinio, B. Spears išgyvena sunkų laikotarpį, o tai susiję su jos gyvenama vieta.
Nurodoma, kad neseniai viename iš keistų jos įrašų pati dainininkė parodė savo neprižiūrimą namą.
„Artimieji matė tai vėl ir vėl, ir nors situacija nekontroliuojama, jie nesiruošia kištis“, – pridūrė šaltinis.
Kitas asmuo, taip pat iš B. Spears aplinkos, teigė, kad dainininkė sakė, jog jos šeima „nerimauja“.
Buvo pabrėžta, kad atlikėja neskiria dėmesio švarai.
„Jos namai netvarkingi. Ji neišvalo šunų netvarkos, yra visiškai aplaidi... Ir ji paprasčiausiai nesielgia kaip suaugęs žmogus.“, – sakė šaltiniai.
Pati B. Spears neatsakė į prašymus pakomentuoti situaciją.