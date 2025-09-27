Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Atskleista, kas dedasi už prabangių B. Spears namų durų: artimieji – šokiruoti

2025 m. rugsėjo 27 d. 15:58
Lrytas.lt
Žinoma amerikiečių dainininkė Britney Spears (43 m.) „nesielgia kaip suaugęs žmogus“. Šaltiniai iš artimiausios atlikėjos aplinkos atskleidė šokiruojančią tiesą apie jos nestabilią kasdienybę.
Pasak šaltinio, B. Spears išgyvena sunkų laikotarpį, o tai susiję su jos gyvenama vieta.
Nurodoma, kad neseniai viename iš keistų jos įrašų pati dainininkė parodė savo neprižiūrimą namą.
„Artimieji matė tai vėl ir vėl, ir nors situacija nekontroliuojama, jie nesiruošia kištis“, – pridūrė šaltinis.
Kitas asmuo, taip pat iš B. Spears aplinkos, teigė, kad dainininkė sakė, jog jos šeima „nerimauja“.
Buvo pabrėžta, kad atlikėja neskiria dėmesio švarai.
„Jos namai netvarkingi. Ji neišvalo šunų netvarkos, yra visiškai aplaidi... Ir ji paprasčiausiai nesielgia kaip suaugęs žmogus.“, – sakė šaltiniai.
Pati B. Spears neatsakė į prašymus pakomentuoti situaciją.
Britney SpearsšokasNamai

